Industrie: Unverständnis über mutwilligen Eingriff in Emissionshandel

IV-VGS Koren: Umweltausschuss des EU-Parlaments beharrt auf politischen Eingriff - Debatte verunsichert Unternehmen - Rahmenbedingungen für Wirtschaftsstandort verbessern

Wien (OTS/PdI) - Mit erneutem Unverständnis reagierte die heimische Industrie auf das Beharren des Umweltausschusses auf einen politischen Eingriff in der laufenden Emissionshandelsperiode, nachdem im April ein solcher Eingriff im Plenum des Parlaments bereits zurückgewiesen wurde. "Auch wenn der Eingriff nun durch weitere Maßnahmen begleitet wird, bleibt es dem Wesen nach ein politischer Eingriff in ein marktwirtschaftlich aufgesetztes Instrument und damit ein Sündenfall im Sinne politisch stabiler Rahmenbedingungen", so der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Peter Koren heute, Donnerstag.

Skeptisch sehe man in der Industrie die nun in einen Beschuss gekleidete Beteuerung der Parlamentarier, dass ein Eingriff in den Emissionshandel unter dem Titel "Backloading" nur einmal in der laufenden Periode erfolgen solle. "Wir vertrauen auf den Einfallsreichtum der EU-Kommission ständig neue Eingriffe, wie sie seitens der EU Kommission bereits angedacht sind, mit neuen Bezeichnungen zu kaschieren. Für diesen Fall hoffen wir auf das Langzeitgedächtnis der politischen Entscheidungsträger die heute stabilen Rahmenbedingungen das Wort reden." so Koren weiter.

Das Beharren des Umweltausschusses verlängere aus Sicht der IV die politische Debatte um den Emissionshandel und damit die Unsicherheit für die Unternehmen und deren Investitionsentscheidungen. "Der aktuell niedrige Zertifikatepreis ist eine Folge der bekannter Maßen schwierigen konjunkturellen Lage in der EU. Damit ist der politische Eingriff in den Emissionshandel lediglich ein Herumdoktern an Symptomen. Wer den Emissionshandel dauerhaft in Schwung bringen will, muss die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort verbessern" so Koren abschließend.

