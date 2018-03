Frauenministerin Heinisch-Hosek: Junge Frauen motivieren, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen

Ausstellung und Film am "Mädchentag" im Frauenministerium

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass so viele junge Menschen meiner Einladung gefolgt sind. Sowohl die Ausstellung, als auch der Film, sollen Mädchen helfen, selbstbestimmt ihren Weg zu finden. Wir wollen junge Frauen motivieren, ihren Berufswunsch zu verfolgen, auch wenn es dabei manchmal Widerstände zu überwinden gibt", sagte Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek heute, Donnerstag, bei der Begrüßung von rund 100 Mädchen im Wiener Frauenministerium am Minoritenplatz. Die Schülerinnen im Alter von 14 bis 15 Jahren hatten am Vormittag die Gelegenheit, die Ausstellung "Living in a box" zu besuchen. Im Anschluss wurde der Film "Oh yeah, She performs!" gezeigt. Abschließend wurde mit der Regisseurin und zwei Darstellerinnen des Dokumentarfilms über die gewonnenen Eindrücke und Anregungen diskutiert.

"Wir sind tagtäglich mit traditionellen Rollenbildern konfrontiert, die es gerade Jugendlichen oft schwer machen, ihren eigenen Lebensweg zu wählen. Der Film über junge Musikerinnen zeigt die Realität von Künstlerinnen, die sich trotz mancher Hürden nicht von ihrem Ziel abbringen lassen", sagte Heinisch-Hosek. Der Dokumentarfilm "Oh yeah, She performs!" ist bereits von zahlreichen Schulklassen in Österreich gesehen worden. Die Regisseurin, Mirjam Unger, zeigt darin die privaten und beruflichen Herausforderungen, denen sich vier Musikerinnen stellen.

"Spannende Diskussionen haben sich auch beim Besuch der Ausstellung ergeben, die auf Problemsituationen wie Zwangsheirat, Selbstverstümmelung, Gewalt und übergestülpte, weibliche Rollenbilder eingeht. Der Initiatorin dieser Wanderschau, Jutta Zagler, möchte ich ganz herzlich für ihr Engagement danken. Sie hat in ihrer Arbeit für das Online-Netzwerk MonA-Net einen wichtigen Beitrag in der Information und Beratung für Mädchen und junge Frauen geleistet", so die Frauenministerin. Die Ausstellung "Living in a box" soll anhand von neun verschiedenen Boxen die Auseinandersetzung mit mädchenspezifischen Alltagsproblemen fördern.

"Ich wünsche mir, dass Ihr viele Anregungen aus der Ausstellung, dem Film und der Diskussion mitnehmt. Als Frauenministerin ist mir wichtig, dass alle Mädchen die Chance auf einen selbstbestimmten Lebensweg haben. Obwohl schon einiges in der Frauenpolitik erreicht wurde, ist ganz klar, dass wir gemeinsam noch vieles in Österreich verändern müssen, damit eine Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen Wirklichkeit wird", so Heinisch-Hosek abschließend.

Fotos von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Julia Valsky

Pressesprecherin der Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek

Tel.: (01) 531 15 - 202149, 0664/610 62 76

julia.valsky @ bka.gv.at



Gabriele Heinisch-Hosek auf Facebook:

http://www.facebook.com/HeinischHosek