Haubner zu ÖGB: Ambitionen für Export wären sinnvoller, als 22 Mrd. Euro Belastungs-Forderungen

Mitterlehner und Leitl verlängern Internationalisierungs-Offensive - 31 Mio. Euro für neue Exporterfolge - DAS sind richtige Impulse für Österreich

Wien, 20. Juni 2013 (OTS) - "Mit der Verlängerung der erfolgreichen Internationalisierungs-Offensive 'go international' geben Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl den richtigen Impuls für eine starke Exportwirtschaft. DAS sind die Maßnahmen, die wir brauchen! Denn 6 von 10 Euro werden in Österreich durch den Export erwirtschaftet", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes und kritisiert in Richtung ÖGB: "Es wäre sinnvoller, wenn sich die Gewerkschaft an effizienten Maßnahmen wie diesen ein Beispiel nehmen und Ambitionen für die Export-Stärkung zeigen würde, statt einen LEID-Antrag zu fordern, der den Haushalten, den Unternehmen und dem Budget einen 22 Mrd. Euro schweren Belastungsrucksack umhängt. Entlasten statt belasten muss unser Motto lauten." ****

"Der Export schafft in Österreich Wachstum und Arbeitsplätze. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Exportbetriebe unterstützen, statt sie zusätzlich durch Faymann-Steuern zu belasten", verdeutlicht Haubner. Ziel der Internationalisierungs-Offensive ist die Platzierung Österreichs unter den Top-fünf der Exportländer Europas. Das Wirtschaftsministerium und die WKÖ-Außenwirtschaftsorganisation stellen dafür 31 Mio. Euro bis 2015 zur Verfügung. "Während SPÖ und ÖGB nur ans Abkassieren denken, setzen wir effiziente Maßnahmen, die Unternehmen stärken, Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft ankurbeln und den Wohlstand in Österreich erhalten", schließt Haubner.

