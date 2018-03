Lunacek: "Grüne geben Erpressungsversuch des Rates bei EU-Budget nicht nach"

Grüne: EU-Parlament darf budgetärer Schrumpfkur für den Unionshaushalt nicht zustimmen

Wien (OTS) - "Die Mitgliedstaaten versuchen auf Biegen und Brechen eine budgetäre Schrumpfkur für die EU durchzusetzen. Jüngstes Beispiel ist der aktuelle Versuch des Rates durch gezielte Fehlinformationen über die Verhandlungen um den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) die öffentliche Meinung zu manipulieren. So hat der Rat gegenüber Medien eine Einigung vorgegeben, die es noch gar nicht gibt. Der Vorschlag des Rates ist im Gegenteil nach wie vor absolut unzureichend. Die Ratsseite zeigt sich bislang auch völlig unkooperativ und zielt eindeutig darauf ab, das Parlament zu übergehen. Dieser Erpressungsversuch des Rates steht im krassen Widerspruch mit Rechten des Europäischen Parlaments auf demokratische Mitbestimmung. Die vorgeschlagenen Einschnitte im EU-Budget gehen weit über die Sparanstrengungen zahlreicher Mitgliedstaaten hinaus. Sie hätten dramatische Folgen für die EU-Förderprogramme. Die Ausgabenschwerpunkte sind rückwärtsgewandt. Den Parlamentsforderungen nach stärkerer haushaltspolitischer Flexibilität und einer Revision des MFR nach den nächsten Europawahlen hat sich der Rat weitgehend verweigert", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, zu den laufenden Verhandlungen um den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union. Bei den gestrigen Verhandlungen hat der Rat der EU-Mitgliedstaaten dem Europäischen Parlament einen finalen Vorschlag vorgelegt. Die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments, im Falle der EVP sogar bis in die Fraktion hinein, sind in ihrer Haltung tief gespalten. Zu Beginn der nächsten Woche werden nun die Fraktionen im EP entscheiden, ob sie dem Ratsvorschlag zustimmen oder ihn ablehnen.

Lunacek: "Die Grüne Fraktion wird diesem schwachen Angebot nicht zustimmen. Zwar begrüßen wir verstärkte Investitionen im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Für die junge Generation in Europa ist sofortiges Handeln notwendig. Der Vorschlag des Rates geht aber zwangsläufig zu Lasten anderer Haushaltsbereiche - das ist keine seriöse Budgetpolitik. Vielmehr sind die Angebote des Rates zumeist nur Taschenspielertricks, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Der Rat hat vor allem bei den Investitionen in Bildung, Forschung und Wettbewerbsfähigkeit den Rotstift angesetzt. Die Zukunftsinvestitionen in die gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit, in Bildung, Forschung und Entwicklung wurden kurzfristigen nationalen Interessen geopfert. Damit wurden alle Sonntagsreden konterkariert. Auch die Forderung des Parlaments nach einer Ausweitung der EU-Eigenmittel hat sich der Rat fast vollständig verweigert. Die politische Erklärung, die Rat und Parlament dazu vereinbart haben, sind unverbindlich und schwammig. Das Europäische Parlament muss jetzt in der weiteren Auseinandersetzung mit dem Rat standhaft bleiben, um nachhaltige Investitionen für den ökologischen und sozialen Umbau unserer Wirtschaft zu sichern und um den europäischen Haushalt nicht dem Geschachere um nationale Partikularinteressen zu opfern."

