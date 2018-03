Jarolim: "Kritik an Ungarn sowohl von linker, sozialdemokratischer als auch konservativer Seite"

Entwicklungen in Ungarn auch europäische Angelegenheit

Wien (OTS/SK) - Das hochkarätig besetzte Podium des SPÖ-Parlamentsklub setzte sich heute, Donnerstag, mit dem Thema "Ungarn als Teil des europäischen Verfassungsverbundes - welche Auswirkungen haben die Novellen der Ungarischen Verfassung?" auseinander. Die Diskutantinnen und Diskutanten, SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer, der ungarische Botschaftsrat Anzelm Bárány, Uni Wien-Dozent Konrad Lachmayer und die Generalsekretärin des Presseklubs Concordia Astrid Zimmermann diskutierten unter der Moderation von SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim die Änderungen in der politischen Landschaft Ungarns. Angesichts der aktuellen Diskussion im europäischen Parlament über die Entwicklungen in Ungarn stellte Jarolim, der die Enquete initiiert hatte, fest: "Die Entwicklungen sind ernst zu nehmen und Kritik an der ungarischen Entwicklung sind sowohl von linker, sozialdemokratischer als auch konservativer Seite festzustellen." ****

SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer berichtete über die Sicht des EU-Parlaments und den mehrheitlich beschlossenen "Tavares Bericht", der eine rechtsstaatliche Überprüfung durch die europäischen Institutionen empfiehlt. Die einseitige Entwicklung der Grundrechte der Meinungsfreiheit und der rechtsstaatliche Umgang mit Minderheiten in Ungarn kritisierte Astrid Zimmermann scharf. Auch Lachmayer wies auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der verfassungsrechtlichen Entwicklung und auf die Kritik des rechtsstaatlichen Umgangs mit den aktuellen Veränderungen hin. Bis Mitte Juli wird ein Transkript der Veranstaltung als Tagungsband publiziert, der für Interessierte erhältlich sein wird. (Schluss) sr/rm

