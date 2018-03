Frauenberger/AMS/VHS: Neues Kurssystem garantiert maßgeschneiderte und optimale Sprachförderung

Wirkungsvolle Förderung sprachlicher Kompetenzen und damit treffsicherer Einsatz öffentlicher Mittel durch individuelle Beratung und Qualitätssicherung

Wien (OTS) - 18.000 WienerInnen erhalten durch eine Kooperation von AMS Wien und VHS Wien bis Mai 2014 Zugang zu speziell für sie ausgewählten, maßgeschneiderten Deutschkursen. Das neue Kurssystem stellt AMS-KundInnen in den Mittelpunkt, um durch professionelle Beratung und Einstufung seitens der VHS Wien passgenaue Kurse auf dem richtigen Sprachniveau und mit dem richtigen Lerntempo zu finden. "Eine gemeinsame Sprache ist zentral für das Zusammenleben in einer Stadt. Gemeinsam mit den zahlreichen Initiativen der Stadt, garantiert das neue Kurssystem die optimale Förderung und individuell angepasste Angebote. Ich danke VHS Wien und AMS Wien für ihr Engagement in diesem Bereich und bin zuversichtlich sehr bald zahlreiche positive Effekte dieser Kooperation beobachten zu können", betonte Integrationsstadträtin Frauenberger heute, Donnerstag, anlässlich einer Pressekonferenz mit AMS Wien-Chefin Petra Draxl und VHS Wien Geschäftsführer Mario Rieder in der VHS polycollege Margareten. Gleichzeitig betont Frauenberger aber auch den Wert von über 250 Sprachen die in Wien gesprochen werden und ein wertvolles Potenzial darstellen. Die Förderung der Sprachenvielfalt Wiens und die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Deutschkursen für alle WienerInnen seien wichtige Faktoren, um das Zusammenleben in Wien weiter zu verbessern und zu stärken. Die Zusammenarbeit zwischen AMS Wien und VHS Wien sei ein weiterer Meilenstein, um professionell und effizient Chancengleichheit für alle WienerInnen zu fördern und stelle sicher, dass Steuergelder noch effizienter und zielführender eingesetzt werden.

Neues Deutschkurs-System des AMS Wien: Individuell abgestimmt auf Vorkenntnisse und Lerntempo

Etwa 50 Prozent der KundInnen des AMS Wien haben Migrationshintergrund. Die Gründe dafür sind vielfältig. "Die größten Stolpersteine, die Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache auf dem Weg in den Wiener Arbeitsmarkt überwinden müssen, sind aber leider immer noch mangelhafte Deutschkenntnisse", sagte AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. "Wir haben dieses Problem daher jetzt anders angepackt und das Deutschkurssystem auf ganz neue Beine gestellt", so Draxl. Grundlage der neuen Ausrichtung ist die zielgruppenspezifische bzw. individuelle Einschätzung, welcher Deutsch-Kurs auf welchem Niveau der Geeignete ist. Diese Aufgabe übernimmt eine darauf spezialisierte Beratungs- und Betreuungseinrichtung der VHS Wien. "Durch die professionelle Einschätzung des Sprachniveaus gelingt es uns, auf Vorkenntnisse und Lerntempo abgestimmte Kurse für die jeweiligen Menschen zu finden. Dadurch können wir schon im Vorfeld den Grundstein für erfolgreiche Lernerfahrungen legen. Die VHS Wien hat Jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich der Beratung und Qualitätssicherung von Kursen und speziell auch Deutschkursen", bekräftigte VHS Wien-Geschäftsführer Rieder. Das AMS Wien trägt die Kosten der Qualifikationsmaßnahme von zirka 23 Millionen Euro, 2,9 Millionen Euro stehen für die Beratungs- und Betreuungseinrichtung zur Verfügung.

Vorteile des neuen Deutschkurs-Systems

Die Neustrukturierung des Deutschkurs-Systems bringt zahlreiche Vorteile mit sich: 1. Mit den KundInnen wird abgeklärt, wie gut die sprachlichen Vorkenntnisse sind - und darauf das richtige Kursniveau abgestimmt. 2. Auch das Lerntempo wird den individuellen Fähigkeiten angepasst. 3. Bei Bedarf wird Lernbegleitung angeboten. 4. Der Abschluss des Kurses wird nach ÖSD-Norm beurteilt, also nach einem nachvollziehbaren Standard. Das Abschlusszertifikat (A1, A2, B1 und B2)wird so zum wertvollen und vielerorts einsetzbaren Zeugnis.

Lernende im Zentrum - Professionelle Beratung und Sprachkurse an der VHS Wien

Die VHS Wien bietet in ihrem regulären Programm etwa 4.000 Sprachkurse im Jahr an. Etwa gleichviele Sprachberatungen werden durchgeführt. Gerade beim Sprachangebot und speziell der Einschätzung von Vorkenntnissen hat die VHS Wien jahrzehntelange Erfahrung. Daher waren die Wiener Volkshochschulen der logische Partner für die Einschätzung und Vermittlung der Kursangebote. "Die Stadt Wien kann durch die Kooperation von VHS Wien und AMS Wien nur profitieren. Als größte Erwachsenenbildungseinrichtung Wiens bringen wir gerne unsere Beratungskompetenz und unsere Erfahrung bei der Qualitätssicherung von Kursmaßnahmen in dieses wichtige Arbeitsmarktprojekt ein", betonte Rieder. Die VHS Wien verfügt in sämtlichen Kursbereichen über mehrsprachige BeraterInnen. "Die Personalstruktur der VHS Wien mit MitarbeiterInnen aus über 30 Herkunftsländern, ermöglicht es uns, leichter die unterschiedlichen Communities Wiens anzusprechen. An der VHS werden tagtäglich die vielen Vorteile der sprachlichen Vielfalt Wiens in die Tat umgesetzt", so Rieder.

