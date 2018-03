FP-Mahdalik: "Radelt zur Arbeit" ein voller Misserfolg

Radwegbau von Rot-Grün de facto gestoppt

Wien (OTS) - Wie bei der "Wiener Charta" oder der "Dialogbox" für den Umbau der Mariahilfer Straße bejubeln die Wiener Roten auch bei der Aktion "Radelt zur Arbeit" einen absolut peinlichen Misserfolg. Wenn von 770.000 Arbeitnehmern in Wien im Mai ganze 6.800 im Rahmen dieser Initiative unterwegs waren, so sind das weniger als 1%, merkt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik an. Kein Wunder allerdings, investieren SPÖ und Grüne 2013 nur 1 Mio. Euro in den Bau neuer Radwege. Für das "Radjahr 2013", die Mobilitätsagentur, die Velo-City-Konferenz und das dümmliche Grünfärben der Radwege heuer über 10 Mio. Euro verschleudert werden. Mit dieser Politik des verbrannten Geldes wird der Radverkehr nicht gefördert sondern behindert, kritisiert Mahdalik. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747