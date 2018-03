Grüne Wien/Akkilic: Humane Flüchtlingspolitik auf die politische Agenda setzen

Wien (OTS) - "Politische Repression, Krieg, religiöse Verfolgung, Vergewaltigungen, Klimawandel, Naturkatasptrophen sowie Hunger und Not veranlassen viele Menschen dazu, aus ihren Herkunftsländern in andere Länder zu flüchten. Der Bürgerkrieg in Syrien, Afghanistan und ähnlichen Ländern macht es vielen Menschen unmöglich, in ihrer Heimat zu bleiben. Doch Aufnahme finden diese Menschen nicht überall. Obwohl viele arme Länder sehr viele Flüchtlinge aufnehmen, gibt es eine große Zurückhaltung und restriktive Asylpolitik in Europa und in Österreich", so der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic anlässlich des heutigen Weltflüchtlingstages. "Mehr Engagement für Flüchtlinge aus Syrien steht nicht ein mal auf der Tagesordnung der Bundesregierung. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich für eine humane Flüchtlingspolitik einzusetzen", so Akkilic weiter.

Auch in Wien habe sich die Situation der Flüchtlinge aus dem Refugeecamp noch nicht grundlegend verändert, eine Lösung gibt es nach wie vor nicht. "Die Innenministerin hält sich nicht an ihr Wort. Sie hatte angekündigt, die Einzelfälle wohlwollend zu behandeln. Ich erinnere sie an ihr Wort und fordere eine positive Lösung für die Flüchtlinge im Refugeecamp", so Akkilic abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at