30 Jahre Donauinselfest: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rund um die Uhr sicher auf die Donauinsel

Wiener Linien: Freitag und Samstag 24 Stunden U-Bahn und verkürzte Intervalle - ÖBB: Sparschiene und zusätzliche Züge

Wien (OTS/SPW) - Auch im Jahr 2013 sind die öffentlichen Verkehrsmittel wieder die erste Wahl wenn es darum geht, schnell, günstig und sicher auf das Donauinselfest und danach wieder nach Hause zu kommen. Mit verlängerten Betriebszeiten und 24h-Stunden-U-Bahn in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag ist auch in der Nacht für beste Öffi-Verbindungen in ganz Wien gesorgt. ****

Die Linien U1 und U6 fahren bis ca. 1:30 Uhr in besonders kurzen Intervallen von ca. 3 Minuten. Zusätzlich werden Freitag und Samstag auch die Betriebszeiten von Straßenbahnen und Bussen verlängert. So wird zum Beispiel die Linie 25 in Fahrtrichtung Kagran in beiden Nächten bis ca. 03:00 Uhr, die Linie 26 in beide Fahrtrichtungen bis ca. 02:30 Uhr und die Linien 31 und 43 bis mind. 01:45 unterwegs sein.

Sonntag: Einzelne Linien länger im Einsatz

Am Sonntagabend ist normaler Betriebsschluss! Die Nachtbusse sind wie gewohnt unterwegs. Also nicht vergessen: Rechtzeitig ans Nachhause kommen denken.

Die Betriebszeiten der Wiener Linien am Wochenende des Donauinselfestes 2013 (Stand: 20.06.2013)

Freitag, der 21.06.2013

Die Betriebszeiten der folgenden Linien sind verlängert: U1, U2, U3, U4, U6 sind im 24-Stunden Betrieb.

11A ab Handelskai bis ca. 01:00 Uhr, ab Vorgartenstraße bis ca. 01:00 Uhr

23A ab Kagraner Platz bis ca. 01:15 Uhr

25 ab Floridsdorf Fahrtrichtung Kagran bis ca. 03:00 Uhr

26 ab Floridsdorf beide Fahrtrichtungen bis ca. 02:30 Uhr

29A ab Floridsdorf bis ca. 01:15 Uhr

31 ab Donauinsel beide Fahrtrichtungen bis ca. 02:00 Uhr

43 ab Alser Straße Fahrtrichtung Schottentor bis ca. 01:45 Uhr

43 ab Alser Straße Fahrtrichtung Neuwaldegg bis ca. 02:00 Uhr

Die Nightline verkehrt wie gewohnt, zusätzlich werden bis ca. 03:30 Uhr die unten stehenden Linien verstärkt.

N41 zwischen Schottentor und Pötzleinsdorf zu 15 Minuten

N43 zwischen Schottentor und Neuwaldegg zu 15 Minuten

N66 zwischen Reumannplatz und Alterlaa zu 15 Minuten

N67 zwischen Reumannplatz und Rothneusiedl zu 15 Minuten

N71 zwischen Enkplatz und Kaiserebersdorf zu 15 Minuten

Samstag, der 22.06.2013

Die Betriebszeiten der folgenden Linien sind verlängert: U1, U2, U3, U4, U6 sind im 24-Stunden Betrieb.

11A ab Handelskai bis ca. 01:00 Uhr, ab Vorgartenstraße bis ca. 01:00 Uhr

23A ab Kagraner Platz bis ca. 01:15 Uhr

25 ab Florisdorf Fahrtrichtung Kagran bis ca. 03:00 Uhr

26 ab Floridsdorf beide Fahrtrichtungen bis ca. 02:30 Uhr

26 ab Kagran Fahrtrichtung Aspern bis ca. 02:15 Uhr

29A ab Floridsdorf bis ca. 01:15 Uhr

31 ab Donauinsel beide Fahrtrichtungen bis ca. 02:00 Uhr

43 ab Alser Straße Fahrtrichtung Schottentor bis ca. 01:45 Uhr

43 ab Alser Straße Fahrtrichtung Neuwaldegg bis ca. 02:00 Uhr

Die Nightline verkehrt wie gewohnt, zusätzlich werden bis ca. 03:30 Uhr die unten stehenden Linien verstärkt.

N41 zwischen Schottentor und Pötzleinsdorf zu 15 Minuten

N43 zwischen Schottentor und Neuwaldegg zu 15 Minuten

N66 zwischen Reumannplatz und Alterlaa zu 15 Minuten

N67 zwischen Reumannplatz und Rothneusiedl zu 15 Minuten

N71 zwischen Enkplatz und Kaiserebersdorf zu 15 Minuten

Sonntag, der 23.06.2013

Am Sonntagabend gilt grundsätzlich der normale Betriebsschluss der U-Bahnen. Folgende Linien sind etwas länger im Einsatz:

23A ab Kagraner Platz bis ca. 01:15 Uhr

26 ab Floridsdorf bis ca. 01:30 Uhr

31 ab Donauinsel beide Fahrtrichtungen bis ca. 1:00 Uhr

Die Nightline verkehrt wie gewohnt, zusätzlich werden bis ca. 03:00 Uhr die unten stehenden Linien verstärkt.

N25 zwischen Kagran und Oper zu 15 Minuten

Zusatzverkehr der ÖBB während dem 30. Donauinselfest

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren führen die ÖBB im Streckenabschnitt zwischen Floridsdorf und Meidling zu den Planzügen zusätzliche Verstärkerzüge. Ebenso im Bereich der S 45 zwischen Handelskai - Hütteldorf. Von der Station Handelskai sind täglich bis ca. 02:30 Uhr Abfahrtsmöglichkeiten in beide Richtungen gegeben.

Stressfreie und günstige Anreise mit der ÖBB SparSchiene oder dem Einfach-Raus-Ticket

Für die günstige und sichere Anreise aus den Bundesländern sind die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die beste Wahl. Mit der SparSchiene oder mit dem Einfach-Raus-Ticket (gilt nur in Zügen des Nahverkehrs) kommen die BesucherInnen supergünstig zum größten Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt. Alle Informationen finden sich unter www.oebb.at.

Das 30. Donauinselfest findet vom 21. bis 23. Juni 2013 statt und wird von der SPÖ Wien, dem Wiener Kulturservice und der Pro.Event veranstaltet. Alle Pressemitteilungen und Detailinformationen sowie eine große Auswahl an druckfähigem Bildmaterial stehen unter http://donauinselfest.at/presse/ bereit. (Schluss) sv

