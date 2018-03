Don Bosco Flüchtlingswerk: "500 junge Syrer aufnehmen!"

Geschäftsführer Kaiser: Syriens Jugendliche auf der Flucht oft sexuell ausgebeutet, Opfer von Organhandel oder versklavt

Wien, 20.06.13 (KAP) Die rasche Aufnahme von 500 minderjährigen Flüchtlingen aus Syrien fordert anlässlich des Weltflüchtlingstags (20. Juni) das Don Bosco Flüchtlingswerk Austria von der Bundesregierung. Mittel- und langfristige Planung sei nötig, um ein überfülltes Erstaufnahmelager wie im Herbst des Vorjahres zu vermeiden, so Flüchtlingswerk-Geschäftsführer Floridus Kaiser mit Blick auf die Situation im Bürgerkriegsland, aus dem täglich tausende Jugendliche in die Nachbarländer fliehen.

"Syrische Jugendlichen auf der Flucht erzählen Schreckliches: Sie werden in den Fluchtländern Jordanien und Libanon oft sexuell ausgebeutet, als Sklaven verkauft oder für den Organhandel wohlhabender Bürger ermordet und in Syrien selbst als lebendige Schutzschilder missbraucht werden", so Kaiser gegenüber "Kathpress". Die Informationen darüber stammten von Netzwerkpartnern des Vereins vor Ort - von den Salesianern Don Boscos, den Don Bosco Schwestern sowie dem Hilfswerk "Jugend eine Welt".

Als Hauptproblem bezeichnete Kaiser, dass speziell unbegleitete junge Flüchtlinge aus Syrien, die auf keine Verwandte oder andere Netzwerke im Ausland zählen können und auch keine spezielle Betreuung erhalten, in den Flüchtlingslagern der Willkür "mafioser Strukturen" schutzlos ausgeliefert seien.

Ebenso wie Deutschland 5.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen will, soll auch Österreich bis zu 500 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen "so rasch wie möglich" die Türen öffnen und sie sozialpädagogisch in entsprechenden Einrichtungen betreuen und fördern, fordert das Don Bosco Flüchtlingswerk. Österreich sollte dabei "proaktiv in die Flüchtlingslager gehen und junge Syrer holen, statt auf ihre Ankunft zu warten und somit Schleppern zuzuspielen", betonte Kaiser.

