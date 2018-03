FPK-LPO Ragger: Prüfungserweiterung der ÖVP/SPÖ-Inseratenaffäre

Verdacht der Anfütterung steht im Raum - Lückenlose Aufklärung gefordert

Klagenfurt (OTS) - Die 16-seitige Standard Beilage "Kärnten Report" dürfte die Justiz wohl auch noch in einer weiteren Angelegenheit interessieren. Neben dem Verdacht des Verstoßes gegen das Medientransparenzgesetz und der Untreue gelte nun auch der Tatbestand der Anfütterung als mehr als überprüfungswürdig. "Nachdem die aufscheinenden Firmen im "Kärnten-Report" indirekt Werbung für Regierungsmitglieder der SPÖ und ÖVP gemacht haben, steht der Verdacht der Anfütterung und der illegalen Parteienfinanzierung im Raum", betont Ragger. Daher werde die rechtliche Prüfung um diesen Tatbestand erweitert.

Sollte sich der Verdacht als wahr erweisen, wäre die gesamte SPÖ/ÖVP-Linkskoalition rücktrittsreif. "Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist gefordert rasch Ermittlungen aufzunehmen und für Klarheit zu sorgen", so Ragger. In Anbetracht der regelrechten Verfolgung von ehemaligen Freiheitlichen werde die breite Öffentlichkeit nun die Möglichkeit erhalten, sich selbst ein Bild zu machen, ob die Justiz mit zweierlei Maß messe oder ob nun auch in der "Kärnten-Report"-Affäre eine lückenlose Aufklärung gewährleistet werde.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPK

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404