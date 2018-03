Rauch zu EVP-Gipfel: Bürgerliche Parteien Europas haben die besseren Rezepte

Wirtschaft entfesseln, Hindernisse und Bürokratie abbauen – Reformkurs und Stärkung Europas im Fokus des EVP-Gipfels – EVP wichtigste Kraft in Europa

Wien, 20. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Die bürgerlichen Parteien Europas haben die besseren Rezepte, um den aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen zu begegnen. Wir als ÖVP und als EVP wollen die Wirtschaft entfesseln, Hindernisse abbauen und Bürokratie beseitigen", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch anlässlich des heute in Wien gestarteten erweiterten EVP-Gipfels fest. Die Agenda des Gipfels ist der Fortsetzung des europäischen Reformkurses und der Stärkung Europas in der Welt gewidmet. "Wir haben die Antworten auf die von den Sozialisten verzweifelt gestellten Fragen. Jugendarbeitslosigkeit, Beschäftigungspolitik und die Finanzierung des Sozialstaates sind für die EVP nicht nur hohle Phrasen, wir setzen Impulse", stellt Rauch klar. Die EVP arbeitet konsequent an Lösungen für die Zukunft. Diesbezüglich sind auch die 2014 stattfindenden Wahlen zum EU-Parlament Thema: "Die

EVP stellt die wichtigste politische Kraft in Europa dar. Und mit diesem Anspruch wird die EVP auch in die Wahl gehen", sagt Rauch. Gastgeber ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger hat im Rahmen des Gipfels auch bilaterale Gespräche zu aktuellen innenpolitischen Themen geführt. "EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat Vizekanzler Spindelegger rasche und unbürokratische Hilfe für die vom Hochwasser betroffenen Regionen zugesagt", so der ÖVP-Manager. ****

Die Bedeutung der politischen Familien in Europa wird zusehends wichtiger. "Aus diesem Grund engagiert sich die ÖVP bewusst in der EVP", sagt Rauch. Gastgeber Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger hat beim heutigen EVP-Gipfel 13 Staats- und Regierungschefs sowie drei Vizepremierminister empfangen, darunter die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und den irischen Premierminister und derzeitigen Ratsvorsitzenden Enda Kenny. "Die hochkarätige Gästeliste ist eine Auszeichnung für die ÖVP, die immer mehr Verantwortung innerhalb der EVP übernimmt. Mit Gio Hahn stellen wir seit dem Vorjahr auch einen der EVP-Vizepräsidenten", unterstreicht Rauch die Rolle der ÖVP in Europa.

