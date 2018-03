FPÖ-Hofer: Ist Österreich Italiens Müllkippe?

Wien (OTS) - "Unfassbare 71.000 Tonnen italienischen Mülls landen alljährlich in Österreich", berichtet der freiheitliche Umweltsprecher NAbg Norbert Hofer.

"Von den 311.000 Tonnen Abfall, die Italien exportiert, gelangen 23 Prozent nach Österreich. Gäbe es für bestimmte Müllarten nur in Österreich umweltverträgliche Entsorgungsmöglichkeiten, lägen die Dinge für dieses Segment anders. Aber Plastikverpackungen und 23.000 Tonnen Haushaltsmüll? Unsere Milliarden wandern in den Süden Europas und wir bekommen sie zu Unrat recycelt zurück? Ist Gefahrenmüll dabei? Wer kontrolliert die Zusammensetzung dieser Importe? Dazu wird es von mir eine parlamentarische Anfrage geben, denn unter Umständen wird unser Geldexport ja auch im Falle Spaniens oder Griechenlands zu Müllimporten 'veredelt'", so die abschließende Ankündigung Hofers.

