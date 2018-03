Startschuss für Doktoratsinitiative "DokIn'Holz" - langfristiger Mehrwert durch Mehrwissen rund um den Werkstoff Holz

Gemeinsame Initiative des BMWF mit der Kooperationsplattform "Forst Holz Papier" - Minister Töchterle: mehr private Mittel für Wissenschaft und Forschung

Wien (OTS) - Liegt Österreich bei den öffentlichen Ausgaben für Wissenschaft und Forschung über dem EU- und OECD-Durchschnitt, so sieht dieses Bild bei den privaten Mitteln deutlich anders aus. Um mehr private Gelder für Wissenschaft und Forschung zu gewinnen, setzt das Wissenschafts- und Forschungsministerium (BMWF) gezielte Anreize. Jüngstes Beispiel ist die Doktoratsinitiative "Holz - Mehrwertstoff mit Zukunft" (DokIn'Holz), die auf Initiative des Wissenschafts- und Forschungsministeriums in Zusammenarbeit mit der Kooperationsplattform Forst - Holz - Papier (FHP) entstanden ist und heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle, Rektor Dr. Martin Gerzabek (Universität für Bodenkultur), Georg Adam Starhemberg, Vorsitzender Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP), und Dr. Erich Wiesner, Leiter des AK Forschung und Normung bei FHP, präsentiert wurde. Die einzelnen Dissertationsthemen decken dabei die gesamte Wertschöpfungskette Forst - Holz - Papier ab und sind über das Leitthema "nachhaltige Ressourcennutzung" miteinander verknüpft. "Wir erwarten uns von dieser Doktoratsinitiative für den Bereich insgesamt einen langfristigen Mehrwert durch Mehrwissen rund um den Werkstoff Holz", so Minister Töchterle, Rektor Gerzabek, FHP-Vorsitzender Starhemberg und Dr. Wiesner unisono.

"Um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, müssen wir disziplinenübergreifend zusammenarbeiten und Wirtschaft und Grundlagenforschung näher zusammenzubringen", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle anlässlich der Präsentation der Doktoratsinitiative "Holz - Mehrwertstoff für die Zukunft". Er sieht weiters einen Beitrag zur Umsetzung des Hochschulplans, wird die Initiative doch von drei Universitäten gemeinsam getragen: Die Leitung und Koordination des Vorhabens obliegt der Universität für Bodenkultur Wien (Boku), die beiden weiteren Universitäten sind die Technische Universität Wien (TU Wien) und die Technische Universität Graz (TU Graz). "Die Initiative entspricht auch dem Ziel der FTI-Strategie der Bundesregierung, die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken und die Anstrengungen der öffentlichen Hand durch Mittel aus dem privaten Bereich zu ergänzen", so Töchterle.

"Die BOKU Wien freut sich als antragstellende Universität in Kooperation mit der TU Wien und TU Graz über diese neue Form der Kooperation mit der Wirtschaft im Doktoratsbereich", betont Rektor Gerzabek. "An der BOKU selbst verbindet DokIn'Holz in einer einmaligen Weise die Bereiche Forst - Holz -Holzchemie/Zellstoffchemie als wesentliche Träger einer öko-effizienten Material- und Werkstoffbereitstellung für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft."

"Diese Initiative soll als Exempel für andere Sparten dienen und Mut zur engeren Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung und Wirtschaft machen", freut sich Georg Adam Starhemberg über den gelungenen Start des Projektes. "Das Doktorats-Verbundprojekt betrachten wir auch als Einstieg in eine längerfristige Zusammenarbeit", so Starhemberg weiter. Die vorliegende Initiative ermöglicht grundlegendes Wissen und neue Forschungsmethoden zu spezifischen Fragen rund ums Holz zu generieren und gleichzeitig Forscherinnen und Forscher inhaltlich, methodisch und auch international zu vernetzen.

"Anhand gemeinsam definierter Leitthemen entlang der Wertschöpfungskette, wie beispielsweise die Sicherung der nachhaltigen Holz- und Biomassebereitstellung, neue Produkte und Verfahren sowie den Holzbau wählten wir insgesamt zehn Projekte für die Initiative aus", so Dr. Erich Wiesner, WIEHAG und Leiter des AK Forschung und Normung bei FHP. "Das Forschungsfeld der nachhaltigen Ressourcennutzung birgt ungeheures volkswirtschaftliches Potential. Mit dieser Initiative heben wir einen Schatz, dessen Wert für Österreich in der internationalen Performance derzeit nicht abzuschätzen ist", kündigt Wiesner an.

Neben der allgemeinen Zielsetzung und der Stärkung des Wissenstransfers richtet sich der Fokus der Initiative DokIn'Holz nicht zuletzt auf Grund der kooperativen Finanzierung durch BMWF und Wirtschaft insbesondere auf

- Produkte für die Wissenschaft bzw. die Science Community im Sinne von hochwertigen Publikationen in SCI-Journalen (Science Citation Index), internationale Konferenzbeiträge usw., sowie auf

- Produkte für die Wirtschaft wie populärwissenschaftliche Publikationen oder Präsentationen und Impulse für das damit verbundene Innovationssystem Holz im Sinne wissens- bzw. forschungsbasierter Innovationen durch Zusammenführung von Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Niveau wissenschaftlicher Arbeiten.

Eckpfeiler und Themen der Doktoratsinitiative - Das Wissenschafts- und Forschungsministerium ist Projektpartner, die Koordination des Projektes erfolgt durch die Kooperationsplattform FHP. - Insgesamt werden rund zwei Millionen Euro investiert: Finanzierungsmodell durch Förderung des Wissenschafts- und Forschungsministeriums und Ko-Finanzierung durch Verbände bzw. Unternehmen der Forst- und Holzwirtschaft im Verhältnis von 50 zu 50 Prozent. - Projektlaufzeit drei Jahre entsprechend der geplanten Projektzeiten für Dissertationen. - Das Jahresbudget pro Dissertation liegt bei 55.000 Euro. - Betreut wird diese Initiative von Dr. Alfred Teischinger (Universität für Bodenkultur), Dr. Josef Eberhardsteiner (Technische Universität Wien) und Dr. Wolfgang Bauer (Technische Universität Graz). - Die strategische Begleitung übernimmt ein eigens eingerichtetes Scientific Advisory Board.

Ziel dieser Initiative ist es, Wissenschaft und Wirtschaft enger miteinander zu verknüpfen, um einen Nutzen für beide Seiten zu erzielen. Die Forschungsthemen und -felder sind bewusst breit über die Wertschöpfungskette ausgelegt und in drei Leitthemen eingeteilt, die in unmittelbaren Zusammenhang stehen:

- Sicherung der nachhaltigen Holz- und Biomassebereitstellung,

- neue Produkte und Verfahren,

- Holzbau.

Gezielte Anreize für mehr private Mittel Österreich liegt bei den öffentlichen Ausgaben für den tertiären Bereich mit 1,4 Prozent deutlich über dem EU- und OECD-Durchschnitt (1,2 bzw. 1,1 Prozent), bei den privaten Mitteln zeigt sich hingegen: nur 0,05 Prozent kommen aus privaten Quellen, im EU- bzw. OECD-Schnitt sind es 0,3 bzw. 0,5 Prozent. Auch bei privaten Investitionen in die Forschung soll der private Anteil erhöht werden, konkret gemäß FTI-Strategie der Bundesregierung von derzeit rund 60 Prozent auf mindestens 66 Prozent. Um mehr private Gelder für Wissenschaft und Forschung zu gewinnen, setzt das Wissenschafts- und Forschungsministerium (BMWF) gezielte Anreize, etwa mit dem "matching fund" im Rahmen der Hochschulraum-Strukturmittel oder durch die auf Drittmitteleinwerbung abzielende Finanzierungsstruktur des IST Austria.

