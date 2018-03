Kadenbach: Nachhilfe in Sachen Biosprit für Umweltverantwortliche der ÖVP

SPÖ-Europaabgeordnete gegen höhere Lebensmittelpreise und Klimatricks

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie Umweltschutz des Europäischen Parlaments, informiert aufgrund heutiger Aussagen des ÖVP-Umweltsprechers Schultes über die Faktenlage bei Agrartreibstoffen der ersten Generation. "40 Prozent des in der EU verbrauchten Biodiesels müssen importiert werden. Auch Österreich ist kein Selbstversorger bei Biosprit. Schon für die 10-prozentige Beimischungspflicht müssen 80 Prozent der Pflanzenöle importiert werden. Genauso wie beim Erdöl werden wir vom Weltmarkt abhängig sein. Wenn andere Länder selbst der Beimischungspflicht nachkommen, bleibt dann noch genug übrig für Österreich?", fragt Kadenbach angesichts Schultes' Kritik an der Abhängigkeit von anderen Staaten. ****

Kadenbach macht am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst auch darauf aufmerksam, dass durch Biosprit Lebensmittel teurer werden und das Klima dabei nicht geschützt wird. "Die Beimischung ist ein buchhalterischer Trick. Die CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr werden bloß in die ausländische Landwirtschaft ausgelagert. Wenn wir so die Treibhausgas-Bilanz aufbessern, hat das Weltklima nichts davon." Die SPÖ-Europaabgeordnete spricht sich dagegen aus, Steuergelder für die Subventionierung von Biosprit aus Getreide, Zucker und Ölsaaten zu verwenden. Das gehe zulasten der Nahrungsmittelproduktion, treibe die Preise und sei noch dazu wegen der energie- und flächenaufwendigen Herstellung unbedeutend für den Klimaschutz. (Schluss) bj/mp

