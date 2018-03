FPÖ-Deimek: Rot-schwarze Armutskoalition gegen Österreich

Wohnbaureform statt Stillstand

Wien (OTS) - Im heutigen Bautenausschuss des Nationalrates zeigte die rot-schwarze Koalition ihr wahres Gesicht - das des Stillstandes. FPÖ-NAbg. Gerhard Deimek spricht von einer "Armutskoalition". Die Arbeit der Regierung sei bestenfalls armselig, gleichzeitig leben immer mehr Österreicher an der Grenze zur Armut. Doch das scheint die Koalitionsparteien kaum zu stören.

Einer umfassenden Reform des Wohnbereiches wurde denkbar wenig Zeit und noch weniger Muße geschenkt. In zwei Stunden sollte die Fülle an Anträgen abgearbeitet werden, die vielschichtigen Forderungen der Oppositionsparteien gesammelt ein einem Punkt debattiert werden. "Der Regierungskurs liegt jenseits sozialer Kälte, die prekäre soziale Lage hunderttausender Österreicher scheint Faymann und Spindelegger schlicht gleichgültig zu sein", zeigt Deimek Unverständnis. Seit Monaten dominiere das Thema Wohnen und die unzähligen Missstände -die auch und gerade im Bereich der angeblich gemeinnützigen Wohnungswirtschaft bestehen - die innenpolitische Debatte. "Doch im Endeffekt soll das Thema in gerade einmal zwei Stunden abgeschmettert werden. Das Schalten von Inseraten auf Steuerzahlerkosten macht keine Wohnung billiger. Dafür braucht es Gesetzesänderungen und parlamentarische Arbeit - nicht wahlkampffiebrige rot-schwarze Scheingefechte", kritisiert der Freiheitliche.

Jede vierte Wohnung in Österreich unterliegt dem Wohnungsgemeinnnützigkeitsgesetz. Doch eine Reform dieses Bereiches wurde von den Regierungsfraktionen völlig ausgeblendet. Das werde an der hohen Parteibuchdichte in den leitenden Etagen der Branche liegen, vermutet Deimek. Über die Jahre hinweg sei die gemeinnützige Wohnungswirtschaft zu einem teuren Versorgungsapparat für altgediente Politiker aus den Reihen von Sozialdemokratie und Volkspartei geworden. "Rücklagen werden verwendet, um luxuriöse Innenstadtbüros zu finanzieren, anstatt leistbaren Wohnraum zu schaffen. Firmenbuchauszüge lesen sich wie Verzeichnisse des rot-schwarzen Parteiadels", weist Deimek auf engste Verflechtungen mit der Politik hin. Die hohen Kosten dafür fallen dem Mieter zur Last und daran soll sich - geht es nach dem Willen der Regierung - nichts ändern. "Stillstand und zunehmende Armut scheinen das Zukunftskonzept der Regierung zu sein. Diese Koalition muss und wird abgewählt werden", ist sich Deimek sicher.

