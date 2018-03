Journalismus & Medien Akademie bildet Journalistennachwuchs auf hohem Niveau aus

Erfolgreicher Abschluss der ÖJC-Lehrredaktion - Drei Auszeichnungen, vier Absolventen mit sehr gutem Erfolg - Neuer Lehrgang startet am 1. Oktober

Wien (OTS/ÖJC) - Diese Woche endete das zweite Semester der ÖJC-Lehrredaktion "Journalismus 2020". Sämtliche angetretene Kandidaten haben die Abschlussprüfung bestanden, drei der Absolventen sogar mit Auszeichnung. Der schriftliche Teil der Prüfung bestand in der Planung, Gestaltung und Produktion einer 24-seitigen Zeitung. Im mündlichen Teil wurden u.a. nonverbale Kommunikationsformen wie Körperhaltung und Auftreten beurteilt, aber auch Fachkenntnisse und aktuelles Wissen aus allen journalistischen Ressorts abgefragt. Der Prüfungskommission gehörten der Lehrgangsleiter und langjährige ORF-Redakteur Oswald Klotz sowie ARD-Büroleiterin Susanne Glass und Kommunikationsspezialist Christian Murhammer an.

In dem zweisemestrigen Lehrgang der ÖJC-Journalismus & Medien Akademie werden in 240 Unterrichtseinheiten sämtliche für Berufseinsteiger wichtigen Grundkenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt. Wichtige Praxislehreinheiten befassen sich mit allen Arten des Schreibens für Print, mit der Produktion von Radio- und TV-Beiträgen. Als Trainer konnte der Österreichische Journalisten Club - ÖJC u.a. folgende journalistische Schwergewichte wie News-Chefreporter Kurt Kuch, Susanne Glass, Präsidentin der Auslandspresse in Wien und Leiterin des Wiener ARD-Büros, weiters ORF-Radio-Innenpolitiker Klaus Webhofer, Irene Brickner vom Standard und Falter-Redakteurin Ingrid Brodnig gewinnen.

Mit 1. Oktober 2013 beginnt das neue Studienjahr der ÖJC-Lehrredaktion. Aufnahmebedingung ist das positive Bestehen des Assessment Centers, das am Mittwoch, 26. Juni 2013 um 18.00 Uhr im Vienna International PressCenter des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien stattfinden wird.

Informationsabend und kostenloses Assessment-Center "Lehrredaktion

Journalismus 2021"



Datum: 26.6.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Vienna International PressCenter des ÖJC

Blutgasse 3, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Margarete Turnheim

Generalsekretariat

Tel.: +43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at