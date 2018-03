FP-Matiasek fordert "Hitzefrei" für Fiaker-Pferde

Temperaturen über 28 Grad sind nicht zumutbar

Wien (OTS/fpd) - "Hitzefrei" für Fiaker-Pferde fordert heute die Tierschutzsprecherin der FPÖ-Wien, Stadträtin Veronika Matiasek. Es sei den Tieren nicht zumutbar und im Sinne des Tierschutzes auch nicht vertretbar, sie bei mehr als 28 Grad durch die Innenstadt über den Asphalt zu hetzen, der sich auf unvorstellbare 60 bis 70 Grad aufheizen kann. "Da helfen nämlich auch keine Schattenplätze mehr", so Matiasek, die ebenso das Argument, Pferde seien Steppentiere, die Hitze sehr gut vertragen, nicht gelten lässt. "Unsere Tiere sind domestiziert und haben sich daher auch weitgehend an unsere Witterungsbedingungen gewöhnt. Selbstverständlich ist die Hitze insbesondere für den Kreislauf der Tiere ein großes Problem", so Matiasek, die Stadträtin Sima abschließend auffordert, ein sofortiges Fiaker-Fahrverbot für die Innenstadt an heißen Tagen zu verhängen. (Schluss) hn

