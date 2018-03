Gartenwettbewerb "Green up your life" auf der "Garten Tulln"

Hobbygärtner sollen Kreativität unter Beweis stellen

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein Gartenwettbewerb der etwas anderen Art findet am kommenden Sonntag, 23. Juni, von 9 bis 17.30 Uhr auf der "Garten Tulln" statt. Dabei sind Hobbygärtnerinnen und -gärtner des Landes aufgerufen, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Gesucht werden bepflanzte Waschmaschinen, Gummistiefel, Reisekoffer oder sonstige Gegenstände aus dem alltäglichen Leben, die liebevoll und kreativ gestaltet worden sind, wobei Ökologie an erster Stelle steht. Unter dem Titel "Green up your life" werden die Besten der Besten ausgezeichnet.

Gekürt wird der Gewinner von einer fachkundigen Jury, auch die Besucherinnen und Besucher dürfen ihr Lieblingsexponat bewerten. Als erster Preis winkt ein Warengutschein des Sponsors "bellaflora" im Wert von 100 Euro, der oder die Zweitplatzierte erhält 75 Euro und der oder die Drittplatzierte 50-Euro-Gutscheine der Firma "bellaflora". Die Plätze 4 bis 10 erhalten je 25 Euro. Die Siegerehrung findet um 13 Uhr bei der Gartenbühne statt.

Abgesehen von der Abhaltung des Wettbewerbs finden an diesem Tag auf der "Garten Tulln" auch noch von 10.30 bis 12 Uhr und von 11.30 bis 13 Uhr eine Führung durch die Gärten, von 13.30 bis 15.30 Uhr das Programm "Igel, Marienkäfer & andere Nützlinge. Gartenpraxis im Bauerngarten", von 14 bis 15 Uhr "Leos Gartenparty -Mitmach-Kindertheater mit dem Team Sieberer", von 15 bis 18 Uhr "Leos Gartenwerkstatt - Blumen & Blätter. Familienprogramm im Forschergarten", von 15 bis 16 Uhr die Präsentation des Buches "Jedem sein Grün" mit Judith Anger auf der Seerosenterrasse, von 15.30 bis 17.30 Uhr der Kunstspaziergang mit dem Titel "Erst rechts, dann links und dann geradeaus" und von 16 bis 17.30 Uhr das Konzert "Miles Away" auf der Seerosenterrasse statt.

Nähere Informationen: Die Garten Tulln, Bettina Blumenthal, Telefon 02272/681 88-11, e-mail bettina.blumenthal @ diegartentulln.at, www.diegartentulln.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk