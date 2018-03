Aktionstag: "STOPP" zum neuen PsychologInnengesetz!

Wien (OTS) - PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen, PatientInnen, BürgerInnen erheben ihre Stimme:

Demonstration vor dem Parlament,

Mittwoch, 26. Juni 2013 von 11.00 bis 13.00 Uhr www.psychotherapie.at/aktionstag2013

Ungeachtet der zahlreichen vorgebrachten Bedenken und kritischen Stellungnahmen von ExpertInnen und Fachleuten gibt es von Seiten der Regierungsparteien keine klare Zusage, das neue PsychologInnengesetz zur Bearbeitung zurückzustellen. Ob es im Eiltempo durchgebracht wird und ob bzw. welche Verhandlungen für Verbesserungen es geben wird, ließ die Gesundheitssprecherin der SPÖ Dr.in Sabine Oberhauser gegenüber den PsychotherapeutInnen- und ÄrztInnen-VertreterInnen völlig offen. Offenbar wird eine Entscheidung in letzter Minute angesteuert - auf dem Rücken von mindestens 400.000 behandlungswilligen psychisch Kranken, die durch dieses Vorgehen gefährdet werden. Der Österreichische Verband der PsychotherapeutInnen ruft zur Demonstration auf, fordert eine Zurückstellung des Gesetzesentwurfs sowie einen runden Tisch.

900.000 Personen in Österreich nehmen laut Krankenkassen-Studie 2011 das Gesundheitswesen wegen psychischer Erkrankungen in Anspruch, statistisch gesehen wären rund 400.000 bereit, sich auch psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Alle diese Menschen sind potenziell durch dieses Gesetz und den darin formulierten Behandlungs-Graubereich gefährdet. Ein Gesetz sollte den PatientInnen mehr Qualität und Rechtssicherheit und nicht Verunsicherung und wissenschaftlich nicht begründete Behandlungsmethoden vorsetzen.

Verwirrendes Behandlungsangebot und unklare Definitionen

Das Gesetz hätte tief greifende Auswirkungen auf die PatientInnen-Versorgung. Es würde Klinischen PsychologInnen künftig ohne klar definierte Einschränkungen die umfassende "Krankenbehandlung" und "die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Störungen" erlauben. Bisher waren Klinische PsychologInnen nur zur "Gesundheitsversorgung" berechtigt. Für die PatientInnen bedeutet dies ein verwirrendes und qualitativ zweifelhaftes neues Behandlungsangebot.

Unausgegorene Begrifflichkeiten im Gesetzesentwurf gefährden PatientInnen

Auch im ExpertInnen-Gespräch am 17.6.2013, das Gesundheitssprecherin Dr.in Oberhauser kurzfristig einberufen hatte, konnte nicht geklärt werden, was klinisch-psychologische Behandlung psychisch kranker Menschen eigentlich sein soll. Die Behandlungsmethoden wären - wie sich herausstellte - zum großen Teil aus der Psychotherapie entlehnt. Psychotherapie ist aber an eine wesentlich umfassendere Ausbildung nach dem Psychotherapiegesetz oder dem Ärztegesetz gebunden und sollte daher ausschließlich in der Verantwortung psychotherapeutisch ausgebildeten Berufsgruppen durchgeführt werden. Eine Umfrage mit 153 PsychologInnen, die zugleich als PsychotherapeutInnen tätig sind, hat ergeben: Selbst 91% der klinischen PsychologInnen meinen, dass sie ohne psychotherapeutische Ausbildung keine psychische Krankenbehandlung durchführen könnten.

Wir haben genug von derart undemokratischen Vorgangsweisen der Regierung!

Wir fordern:

1. Zurückstellung des Gesetzes und Überarbeitung unter Einbeziehung der ExpertInnen-Meinungen und -Einwände aus der Begutachtung 2. Erarbeitung eines konsensfähigen Modells für die Zusammenarbeit und Kompetenzaufteilung unter Einbeziehung der betroffenen PSY- Berufe 3. Runder Tisch beim Gesundheitsminister zur Bearbeitung der offenen Fachfragen 4. Klare Unterscheidung zwischen Psychotherapie und "klinisch- psychologischer Behandlung"

Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Barbara Zsivkovits

Tel.: 01/512 70 90 23

oebvp.zsivkovits @ psychotherapie.at



Dr.in Eva Mückstein

Präsidentin des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie

Tel.: +43 676 600 46 76

eva.mueckstein @ aon.at



Koordination:

Leonore Lerch, Vorsitzende des Wiener Landesverbandes für Psychotherapie (WLP)

wlp.lerch @ psychotherapie.at

www.psychotherapie.at/aktionstag2013