Industrie zu Regionalbeihilfe-Leitlinien: Kleine und größere Unternehmen nicht gegeneinander ausspielen

IV-GS Neumayer: Ausmaß förderfähiger Regionen für Österreich sehr erfreulich - Begrenzung von Investitionsförderungen für Nicht-KMU jedoch schädlich für den Industriestandort

Wien (OTS/PdI) - "Wenn es Europa mit seinem Re-Industrialisierungsvorhaben ernst meint, können wir es uns nicht erlauben, KMU und größere Unternehmen auseinander zu dividieren", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer anlässlich der gestern, Mittwoch, verabschiedeten Leitlinien für Regionalbeihilfe durch die Europäische Kommission. Die für die Mitgliedstaaten ab 2014 verbindlichen Leitlinien sind für produktionsbezogene Investitionsförderungen für Unternehmen entscheidend, da sie bestimmen, in welchen Gebieten und zu welchen Sätzen Förderungen dieser Art grundsätzlich erlaubt sind. "Es ist erfreulich, dass die ursprünglich geplante massive Kürzung förderfähiger Regionen für Österreich verhindert werden konnte, nicht zuletzt durch den intensiven Einsatz der österreichischen Seite", so Neumayer. Mit der nun zu erwartenden Zuteilung sollten strukturschwache Regionen gut abgedeckt werden können. Auch werden sich so gravierende Fördergefälle in Grenzregionen größtenteils verhindern lassen.

"Leider deutlich negativ zu bewerten ist jedoch, dass die EU-Kommission trotz intensiver Gespräche nicht vollständig davon abgerückt ist, mittelständische und größere Unternehmen zu einem gewichtigen Teil von Investitionsförderungen auszuschließen", betonte Neumayer. Gemäß den nun vorgestellten Leitlinien sollen Unternehmen oberhalb der KMU-Grenze von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch bedingt Förderungen für produktionsbezogene Investitionen erhalten, für so genannte neuartige Tätigkeiten, nicht aber etwa um bestehende Produktionsanlagen zu modernisieren. "Diese geradezu wirtschaftsfremde Haltung gegenüber Nicht-KMU macht leider offenkundig, dass die europäische Politik die wirtschaftliche Relevanz von Wertschöpfungsketten zwischen Leitbetrieben, mittelständischen Unternehmen und KMU nicht zu würdigen weiß - dies ist potenziell schädlich für den Industriestandort Europa", so der IV-Generalsekretär. Die österreichische Politik sei nun zu einer umsichtigen Implementierung der künftigen Regionalbeihilfe-Leitlinien aufgerufen. "Fördermöglichkeiten sollen entsprechend zielgerecht eingesetzt und voll ausgeschöpft werden, hierzu benötigt es eine unbürokratische Abwicklung mit einem Maximum an Rechtssicherheit für die Unternehmen", so Neumayer.

