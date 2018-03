Schreibwarenzeichen jetzt auch in Österreich

Handel mit Papier, Bürobedarf, Schreibwaren und Papeterie (PBS): Österreichisches Bundesgremium entscheidet sich für gemeinsames Branchenlogo

Wien (OTS/PWK442) - Das Schreibwarenzeichen wird auch in Österreich das neue Branchenlogo für den Handel mit Papier, Bürobedarf, Schreibwaren und Papeterie (PBS).

Das österreichische Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist zuständig für alle Fachgeschäfte der PBS-Sparte. Auf der letzten Sitzung im Mai 2013 wurde beschlossen, das in Deutschland seit 2007 verwendete Zeichen auch im eigenen Land einzusetzen. Das Zeichen erhöht in Österreich und Deutschland die Aufmerksamkeit der Endkunden für die Branche. Dazu sind ein einheitliches Erkennungszeichen und flankierende Marketingmaßnahmen notwendig.

Sobald die Lizenzrechte für die Nutzung in Österreich vom HBS an das Bundesgremium formal übertragen wurden, steht einer Nutzung nichts mehr im Wege. Alle praktischen Fragen für das Handling in Österreich werden in Zukunft direkt von der Wirtschaftskammer behandelt.

HBS und das Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels freuen sich über das gemeinsame Projekt, das bereits seit mehreren Jahren in verschiedenen Sondierungsgesprächen vorbereitet wurde und jetzt umgesetzt werden kann.

Der Handelsverband Bürowirtschaft und Schreibwaren (HBS) ist die berufspolitische und fachliche Interessenvertretung des bürowirtschaftlichen Fachhandels in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von 2.200 Unternehmen.

Der HBS gehört der Einzelhandelsorganisation an, an deren Spitze der Handelsverband Deutschland (HDE) mit seinen Büros in Berlin und Brüssel steht. Die Mitglieder des HBS sind die Landesverbände der Einzelhandelsorganisation und damit die dort organisierten bürowirtschaftlichen Fachhändler sowie Großhändler.

Das Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels in der WKÖ ist die gesetzlich legitimierte Interessenvertretung der Papier- und Spielwarenbranche in Österreich und vertritt die Interessen von über 4.000 Unternehmerinnen und Unternehmern.

Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Dies umfasst beispielsweise die Mitwirkung bei branchenrelevanter Gesetzgebung, die Vertretung der Interessen und das Lobbying auf nationaler und EU-Ebene sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Fernen können Mitglieder umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. (JR)

