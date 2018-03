Der rot-weiß-rote Showabend am 21. Juni mit "Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "MA 2412" im Doppelpack

Wien (OTS) - Ein 225-jähriges Jubiläum, ein peinlicher Jugendfreund und Spionageverdacht im Amt, stehen auf dem Programm des rot-weiß-roten Showabends am Freitag, dem 21. Juni 2013, in ORF eins. In einer neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues?" um 21.55 Uhr thematisieren Oliver Baier und sein Rateteam ein besonderes Jubiläum:

Das "Theater in der Josefstadt" feiert seinen 225. Geburtstag. Aus diesem Anlass will Schauspieler Gregor Bloéb von Lukas Resetarits, Susanne Pöchacker, Robert Palfrader, Thomas Maurer und Viktor Gernot wissen, was genau eine "Rollengebühr" ist. Im Anschluss trifft Andreas Vitásek um 22.40 Uhr einen alten Jugendfreund, der peinliche Geschichten über den Kabarettisten parat hat, und sich nicht scheut, diese auch preiszugeben. Seltsame Dinge geschehen bei der "MA 2412". Knackal, Breitfuß und Weber unterziehen sich um 23.15 Uhr einer speziellen "Kontrolle". Ein "Totalschaden" erwartet das komische Trio anschließend um 23.40 Uhr.

"Was gibt es Neues?" um 21.55 Uhr

Diese Woche steht ein ganz spezielles Thema im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe von "Was gibt es Neues?". Bei Oliver Baier und seinen Gästen Lukas Resetarits, Susanne Pöchacker, Robert Palfrader, Thomas Maurer und Viktor Gernot dreht sich in dieser Woche alles um das 225 Jahre alte "Theater in der Josefstadt". Die Promifrage stellt dieses Mal Gregor Bloéb, der in der Josefstadt derzeit den "Jägerstätter" spielt. Er hätte gerne eine Antwort auf die Frage:

"Was ist eine 'Rollengebühr'"?

"VITASEK? - Die Filzlaus" um 22.40 Uhr

Beim Casting zur neuen Serie trifft Vitásek (Andreas Vitásek) auf Speedy (Martin Zauner), einen Kollegen aus rebellischen Jugendtagen. Beim Abendessen im trauten Heim erzählt Speedy zur Unterhaltung von Valerie (Julia Cencig) und Andis Tochter peinliche alte Geschichten von ihm und Andi. Wegen der alten Zeiten legt Vitásek für seinen Jugendfreund ein gutes Wort ein und dieser wird engagiert. Aber am ersten Drehtag taucht Speedy nicht auf. Die Dreharbeiten scheinen plötzlich gefährdet. Doch bis zur Hochzeit ist dann alles wieder im Lot.

"MA 2412 - Kontrolle" um 23.15 Uhr

Zunächst fühlt sich die Knackal (Monica Weinzettl) bei ihren Telefongesprächen abgehört, dann spricht ein Klient über allgegenwärtige Kontrollen, schließlich erscheint auch noch ein Straßenbahnkontrolleur in den Amtsräumen, um Fahrscheine der Beamten zu überprüfen. Und auch draußen auf dem Wartebankerl im Gang treibt sich ein merkwürdiges Individuum herum. Schließlich sind Breitfuß (Roland Düringer), Weber (Alfred Dorfer) und die Knackal so verunsichert, dass sie sich gegenseitig der Spionage im Amt verdächtigen. Natürlich ist Breitfuß der erste, der von den beiden anderen einem hochnotpeinlichen Verhör unterzogen wird.

"MA 2412 - Totalschaden" um 23.40 Uhr

Die Knackal (Monica Weinzettl) wird von ihrem Obersenatsrat damit überrascht, dass er sie in Kürze zu einer Spritztour mit seinem neuen Auto abholen wird. Die hochgeschraubten Erwartungen, die alle in den neuen Flitzer des Obersenatsrats setzen, erfüllen sich zwar nicht ganz, doch die Enttäuschung darüber ist noch lange nicht so groß, wie der Schmerz von Ing. Breitfuß (Roland Düringer), dessen geliebter Polo unvermittelt und ohne jede Vorwarnung das Zeitliche segnet. Vergeblich versucht Weber (Alfred Dorfer), alle seine Beziehungen spielen zu lassen, um Breitfuß zu einem günstigen neuen Auto zu verhelfen. Vergeblich bemüht auch Claus (Karl Ferdinand Kratzl) alle seine magischen Künste, um dem Ingenieur durch die tollsten Oldtimer aus seinem Schmerz zu helfen. Breitfuß hat sich darauf kapriziert, dass als Nachfolger seines hingeschiedenen Gefährts nur wieder ein "dakotabeiger" 77er Polo in Frage käme.

"Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

