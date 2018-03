AVISO Pressefototermin: Freitag, 21. Juni, 15:00 Uhr - Anschneiden der Geburtstagstorte zum 30. Donauinselfest

Mit Bundeskanzler Werner Faymann, Bürgermeister Michael Häupl, Landtagspräsident Harry Kopietz sowie SPÖ Wien Landesparteisekretär LAbg. Christian Deutsch

Wien (OTS/SPW) - 30 Jahre Donauinselfest. Diese drei Jahrzehnte voller Musik, Spaß und Unterhaltung werden im Rahmen eines großen Jubiläumsfestes gebührend gefeiert. Auf die BesucherInnen des 30. Donauinselfestes wartet vom 21. bis 23. Juni ein Feuerwerk an Highlights: Freundschaftsbänder, als Symbol des friedlichen Miteinanders, ein großes Jubiläumsgewinnspiel, der "Olympic Day", eine spektakuläre Flugshow, musikalische Top-Acts von A wie Ambros bis Z wie Zucchero und zahlreiche weitere Sensationen und Österreich-Premieren. Und passend zum großen Jubiläum, zum 30. Geburtstag von Europas größtem Open-Air-Festival bei freiem Eintritt, wird es auch eine Geburtstagstorte geben. ****

Diese wird am ersten Tag des Donauinselfestes, am Freitag dem 21. Juni um 15:00 Uhr auf der Eskimo / Okidoki Kinderfreunde - Insel feierlich von Bundeskanzler Werner Faymann, Bürgermeister Michael Häupl, Landtagspräsident und "Vater des Donauinselfestes" Harry Kopietz sowie SPÖ Wien Landesparteisekretär LAbg. Christian Deutsch angeschnitten und an die BesucherInnen des Donauinselfestes verteilt.

Wann: Freitag, 21. Juni 2013, 15:00 Uhr

Wo: Eskimo / Okidoki Kinderfreunde - Insel (unterhalb der Brigittenauer Brücke)

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ-Wien

Tel.: ++43/ 01/ 53 427-222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at