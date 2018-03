Fachtagung zum Thema Pflegekinder eröffnet

Wien (OTS) - Jugendstadtrat Christian Oxonitsch eröffnete heute eine Fachtagung der MA 11 mit dem Titel "Pflegekinder in und zwischen den Systemen" im Festsaal des Wiener Rathauses. Über 300 MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt und Pflegeeltern hörten sieben Vorträge von Fachleuten zum Thema Pflegekinder. Das Spektrum der Inhalte reichte von gesetzlichen Rahmenbedingungen bis zu Erfahrungsberichten von ExpertInnen.

"Der Zeitpunkt der Tagung könnte nicht besser sein, erst gestern präsentierten wir die Ergebnisse der Pflegkinderstudie die sich mit den Zuständen der 50er und 60er Jahre auseinandersetzte. So wichtig die historische Aufarbeitung ist, so wichtig ist auch der Blick in die Zukunft. Es ist unumgänglich dass sich die moderne Jugendwohlfahrt laufend selbst hinterfragt, überprüft und weiterentwickelt.", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch bei der Eröffnung.

Veranstaltungen wie diese würden beweisen, dass das System der Wiener Jugendwohlfahrt funktioniere und wirksam arbeite. Bei Temperaturen wie heute acht Stunden in einem nicht-klimatisierten Raum zu sitzen und sich konzentriert mit dem Thema auseinanderzusetzen, zeige das Engagement und die Überzeugung mit der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt und Pflegeeltern ihrer Tätigkeit nachkommen würden. "Ich heiße Sie alle sehr herzlich hier im Wiener Rathaus willkommen und wünsche Ihnen interessante und bereichernde Stunden", so Oxonitsch abschließend.

In den Pausen zwischen den Vorträgen hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit sich auszutauschen und zu diskutieren.

