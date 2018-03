Razborcan: Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel

Mittel wurden seit 1996 nicht mehr an die Inflation angepasst

St. Pölten, (OTS/SPI) - Niederösterreich braucht als wachsendes Bundesland vermehrt günstigen Wohnraum. Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach leistbarem Wohnen. Die Finanzierung gestaltet sich zunehmend schwierig und verfügbarer Wohnraum wird, insbesondere in den Ballungsräumen, immer knapper. Die SPNÖ nutzte die vergangene Debatte betreffend Wohnbaubudget des Landes Niederösterreich am 20. Juni dazu, Verbesserungsvorschläge im Interesse der Wohnungssuchenden Niederösterreichs zu präsentieren.

"Zur Umsetzung ihrer sozialen Wohnbaupolitik erhalten die Bundesländer seitens des Bundes Wohnbauförderungsmittel zum Zweck der Gründung von lebenswerten und leistbaren Wohnungen, Investitionen in die Umwelt und die Schaffung beziehungsweise Sicherung von Arbeitsplätzen. 1996 wurde die Zweckbindung dieser Mittel erstmals gelockert und 2008 endgültig aufgehoben. Seither fließen die Mittel auch in Infrastrukturprojekte und andere mehr oder weniger wohnbauferne Bereiche. Dies ist für die SPNÖ eine falsche Entwicklung. Wir fordern die Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel sowie eine Anpassung an die Inflation - denn seit dem Jahr 1996 wurde der damals eingeführte Fixbetrag in Höhe von 1,78 Mrd. Euro nicht mehr angepasst", so der Wohnbausprecher der SPNÖ, LAbg. Gerhard Razborcan.

Zudem möchte die SPNÖ den Finanzierungskreis der Wohnbauförderungsmittel erweitern. Razborcan: "In den Genuss einer Wohnbauförderung kann jede in Österreich lebende Person kommen, sofern sie die nach dem jeweiligen Landesgesetz notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Die dafür zur Verfügung stehenden Budgetmittel werden zu einem großen Teil von den ArbeitnehmerInnen und ihren ArbeitgeberInnen mittels Wohnbauförderungsbeitrag, der ihnen von Lohn oder Gehalt automatisch einbehalten wird, selbst finanziert. Im Sinne einer fairen Verteilung soll eine Gesetzesänderung durchgeführt werden, damit auch andere Erwerbsgruppen, die bisher nicht mitzahlen, aber doch Wohnbauförderungen in Anspruch nehmen können, mitzahlen." (Schluss) fa

