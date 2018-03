BUNDESJUGENDVERTRETUNG: Rat auf Draht muss erhalten bleiben!

Die BJV appelliert an den ORF-Stiftungsrat, Sparmaßnahmen nicht auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen in Not auszutragen!

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) zeigt sich besorgt über die Diskussionen, dass die Hotline Rat auf Draht den aktuellen Sparmaßnahmen im ORF zum Opfer fallen könnte: "Rat auf Draht ist eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Hier zu sparen wäre fatal", zeigt BJV-Vorsitzende Laura Schoch auf.

Gerade wurde noch das 25-jährige Bestehen der Hotline gefeiert, jetzt droht wieder einmal das Aus und zwar nicht zum ersten Mal: "Bereits 2009 konnte die Einstellung von Rat auf Draht gerade noch abgewendet werden. Für uns ist es völlig unverständlich, dass jetzt wieder die Diskussion ansteht. Rat auf Draht ist definitiv kein Unterhaltungsmedium, das einfach so gekürzt werden kann", so Schoch.

Jährlich werden bei Rat auf Draht rund 120.000 Telefonberatungen und 4.000 Online-Beratungen durchgeführt. Aufgrund der Anonymität wird die Hotline eher in Anspruch genommen als sich beispielsweise in Notsituationen an die Polizei zu wenden. Sie leistet aber auch wichtige Hilfestellung und Aufklärung bei Themen wie Sexualität, Gesundheit bis hin zu Sucht oder Gewalt. Auch die von der Europäischen Kommission geforderte Anlaufstelle für vermisste Kinder wird in Österreich derzeit durch Rat auf Draht sichergestellt.

Die BJV appelliert daher eindringlich an den ORF-Stiftungsrat, die dramatischen Konsequenzen einer Kürzung von Rat auf Draht bei den Sparmaßnahmen mit zu bedenken: "Angebote wie Rat auf Draht haben nichts mit Unterhaltung zu tun, sondern sind eine wichtige Stütze für viele Kinder und Jugendlichen in Notsituationen. Hier den Sparstift anzusetzen ist völlig fehl am Platz und ein gesellschaftspolitischer Skandal", betont Schoch.

