Regner/Leichtfried: Volkspartei muss sich jetzt für die Finanztransaktionssteuer entscheiden

SPÖ-Europaabgeordnete verlangen klares Bekenntnis von ÖVP-Chef Spindelegger

Wien (OTS/SK) - Zahlreiche Finanzinstitute betreiben derzeit intensives Lobbying gegen die Einführung einer Finanztransaktionssteuer im Ausmaß von 0,1 bzw. 0,01 Prozent. "Auf Druck der Sozialdemokraten in Europa ist es gelungen, eine Vereinbarung über die verstärkte Zusammenarbeit von elf EU-Staaten zu erzielen. Kanzler Werner Faymann hat von Beginn an für dieses Projekt geworben, weil es hier um Gerechtigkeit gegenüber den arbeitenden Menschen geht, die weit mehr als 0,01 bzw. 0,01 Prozent Steuern zahlen. Das Finanzsystem soll damit auch stabiler werden, weil Spekulanten sich künftig jede Transaktion besser überlegen werden, sobald sie nicht mehr gratis ist", erläutert die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses im Europäischen Parlament sowie Verfasserin der Stellungnahme zur Finanztransaktionssteuer. Sie setzte sich in ihrer Stellungnahme für eine breite Bemessungsgrundlage ein, um möglichst viele Finanzprodukte erfassen zu können. ****

Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten, macht klar: "Das Lobbying der Banken und Spekulanten darf bei der Volkspartei jetzt nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Ich erwarte mir von ÖVP-Chef Spindelegger nicht nur ein klares Bekenntnis für die Finanztransaktionssteuer, sondern auch entsprechendes Handeln gemeinsam mit David Cameron oder Angela Merkel. Mit uns Sozialdemokraten wäre die Besteuerung der Spekulanten schon längst in Kraft, jetzt müssen endlich die Konservativen von der Bremse runtergehen." (Schluss) ps/mp

