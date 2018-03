VP-Hoch: Wiener Grüne leiden unter politischer Amnesie

Wien (OTS) - "Während die Grünen zu Zeiten der Opposition noch vehement gegen das SPÖ-Valorisierungsgesetz gewettert haben, verteidigen sie jetzt die unsoziale Gebührenpolitik der Stadt. Eine bemerkenswerte 180-Grad-Wendung und leider nicht die Einzige", so der Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien Alfred Hoch in einer knappen Reaktion auf die heutige Pressekonferenz von Martin Margulies.

Martin Margulies äußerte sich am 28. Juni 2007 noch folgendermaßen:

"Automatische Gebührenerhöhungen sind unsozial und budgetpolitischer Unfug... Automatische Gebührenerhöhungen blenden die reale Kostenentwicklung aus... das Valorisierungsgesetz ist eine beispiellose und unsoziale Abzockerei" Die Grünen stimmten folgerichtig auch dagegen.

Alfred Hoch: "Wie auch die Beispiele Wahlrechtsreform, Bürgerbeteiligung oder Stadtrechnungshof zeigen, hat bei den Grünen offenbar die politische Amnesie eingesetzt. Nachdem sie bereits die Kontrollkompetenz an der Garderobe der Koalition abgegeben haben, fallen sie jetzt auch noch inhaltlich im Liegen um. Den Gratis-Kindergarten darüber hinaus als Errungenschaft von Rot-Grün darzustellen ist eine besondere Chuzpe, wurde dieser doch von der SPÖ nach jahrelangem Druck der ÖVP Wien umgesetzt."

"Faktum ist, dass die Gebühren in den letzten Jahren in Wien massiv erhöht wurden. Wir brauchen eine Gebührenbremse, das Valorisierungsgesetz muss abgeschafft werden", so Hoch abschließend.

