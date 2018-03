Abschluss in der AK Wien: 6.800 WienerInnen radelten zur Arbeit über 419.000 Kilometer

AK: Betriebe können mit kleinen Verbesserungen viel für RadlerInnen tun

Wien (OTS) - Da ging was weiter: Rund 6.800 Wiener Beschäftigte waren in diesem Jahr bei der Aktion "Radelt zur Arbeit" dabei. Vom 1. bis 31. Mai hatten sie in 2er, 3er und 4er Teams Kilometer fast 419.000 Kilometer gesammelt. Die AK hatte die Initiative der Radlobby Österreich und der Mobilitätsagentur der Stadt Wien unterstützt. "Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch der ganzen Stadt. Radfahren führt zu weniger Lärm, zu weniger Abgasen und macht einfach Spaß. Es freut mich besonders, dass heuer so viele Menschen wie noch nie an der Aktion Radelt zur Arbeit teilgenommen haben", sagte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou bei der Abschlussveranstaltung in der AK Wien. Die AK Wien unterstützt die Aktion seit ihrer Gründung. "Sie ist eine win-win-win-Situation für die Beschäftigten: Sie tun viel für ihre Gesundheit. Das Sporteln im Team stärkt ein gutes Miteinander im Betrieb und nebenbei wird die Umwelt entlastet", sagt AK Bereichsleiterin Melitta Aschauer-Nagl. Das Radeln sei eine sehr sinnvolle Art, zur Arbeit zu kommen. Betriebe könnten da auch mit kleinen Maßnahmen viel erreichen, etwa mit sicheren Abstellanlagen fürs Fahrrad oder Dusch- und Umkleide-möglichkeiten.

Vor drei Jahren war "Wien radelt zur Arbeit" als Teil einer österreichweiten Aktion gegründet worden, um die Beschäftigten zu motivieren, das Rad auch als tägliches und gesundes Verkehrsmittel am Weg zur Arbeit zu nutzen. Die Arbeiterkammer war als Un-terstützerIn von Anfang an dabei. In diesem Jahr konnte die Zahl der TeilnehmerInnen um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

Alec Hager von der Radlobby Österreich betreut die Aktion seit drei Jahren. "Wir wissen aus unsrer aktuellen Online-Umfrage: Viele, die erstmals per Rad zur Arbeit gefahren sind, bleiben dabei. Das ermuntert natürlich, die Aktion auch im nächsten Jahr in ganz Österreich weiter zu machen", sagt Hager. "Radelt zur Arbeit" wird also auch im nächsten Jahr weiter gehen, in Wien und den anderen österreichischen Bundesländern. Übrigens können alle unter dem Motto "Wir radeln weiter!" bis Jahresende mit ihren Teams Rad-Kilometer sammeln und Preise gewinnen.

Mehr Informationen und Tipps rund ums Arbeitsradeln finden sich in der neuen AK Broschüre "Mit dem Rad zur Arbeit": Zu bestellen unter (01) 310 00 10 532, bestellser-vice @ akwien.at.

