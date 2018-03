Singer: Die Mietrechtsreform ist bei Ministerin Karl in guten Händen

ÖVP-Bautensprecher: Eine umfassende Reform braucht eine umfassende Vorbereitung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Das geltende Mietrechtsgesetz ist fast 30 Jahre alt - es wird Zeit für eine umfassende Reform. Eine solche Reform darf kein Stückwerk mit Korrekturen da und dort sein, sondern muss ein Gesamtpaket darstellen, das alle wesentlichen Elemente gut und klar regelt. Daher ist es gut und beruhigend zu wissen, dass diese geplante Mietrechtsreform bei der zuständigen Bundesministerin Beatrix Karl in guten Händen ist", sagte ÖVP-Bautensprecher Abg. Johann Singer heute, Freitag, am Rande der Sitzung des Bautenausschusses.

"Ein Schnellschuss bringt bei einer Reform des Mietrechts gar nichts. Das muss fundiert und nachhaltig erarbeitet werden", ist Singer zufrieden, dass die Ministerin in der Ausschusssitzung die Einsetzung einer Expertengruppe angekündigt hat. Diese Expertengruppe zur Mietrechtsreform sei mit Experten aller befassten Interessensgruppen besetzt und werde in dieser Besetzung lösungsorientiert arbeiten können. In den nächsten Tagen wird diese Gruppe ihre Arbeit aufnehmen.

Geplant sei auch eine Enquete zur Mietrechtsreform. "Leistbares Wohnen ist ein wichtiges Thema, das alle Bevölkerungsgruppen betrifft und der ÖVP besonders am Herzen liegt. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Reform auf die Beine stellen werden", schloss Singer. (Schluss)

