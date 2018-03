Brunner: SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Stronach brechen mit Atomausstieg-Konsens

"Nur abgeschaltete AKW sind wirklich sicher"

Wien (OTS) - Heute wollen die Fraktionen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Stronach mit einem gemeinsamen Antrag im Umweltausschuss beschließen, dass zukünftig Geldmittel von EURATOM "zu Gunsten der Sicherheitsaspekte" von Atomkraftwerken verwendet werden sollen. Ein ähnlicher Antrag der Grünen, der von den Regierungsparteien bereits zweimal vertagt wurde, fordert stattdessen die Geldmittel für den "Ausstieg aus Atomkraft" zu verwenden.

Die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner warf ihren Kollegen Schultes (ÖVP), Weninger (SPÖ), Hofer (FPÖ) und Tadler (Team Stronach) eine "gefährliche Naivität" gegenüber der Atomlobby vor. Brunner: "Mehr sogenannte Sicherheit versprechen auch Tschechien und Frankreich, wenn sie in ihren AKW ein paar Risse kitten und Dübel tauschen. Für die Atomlobby bedeutet Sicherheit gleich Laufzeitverlängerung." Brunner verweist darauf, dass EURATOM heuer ein sogenanntes Sicherheitsprogramm für zwölf Atomkraftwerke in der Ukraine finanzieren will, die ansonsten abgeschaltet werden müssten. Der geplante EURATOM-Kredit in Höhe von 300 Mio. Euro rechtfertige somit eine Lauf- und Risikozeitverlängerung von 20 Jahren.

Brunner: "Die meisten Beamten der Ministerien sind bisher glücklicherweise g'scheiter als die Antragsteller und versuchen Formulierungen wie 'sicher' und 'klimafreundlich' im Zusammenhang mit AKW bei EU-Verhandlungen zu verhindern."

Grüner Antrag:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_02197/index.shtml

