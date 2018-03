Internationale Auszeichnung für österreichische Werbeagentur

Schilling + Schilling mit ECC Award für internationalen Branding Prozess ausgezeichnet

Wien (OTS) - Bereits zum 10. Mal wurde vergangenen Dienstag Abend der European Change Communications Award für Strategie und Branding vergeben. Unter den Gewinnern finden sich in den letzten Jahren internationale Unternehmen wie VW, Uni Credit, BMW, Vodaphone, Voest oder SPAR.

Die österreichische Werbeagentur Schilling + Schilling wurde heuer für die Entwicklung und Begleitung des Branding-Prozesses für ihren international tätigen Kunden Atrium Real Estate als Preisträger ausgezeichnet.

Atrium hat als Marktführer bei Einkaufszentren in Mittel- und Osteuropa in den letzten Jahren seine Präsenz stark erweitert. Aus diesem Grunde wurde für über 40 Shopping Center mit unterschiedlichsten Unternehmenskulturen, eine gemeinsame C.I. und C.D. implementiert. Trotz Standardisierung sollte die lokale Individualität der einzelnen Center berücksichtigt werden.

Mit der Etablierung der neuen C.I. und C.D. sowie mit dem strategischen Ansatz "We care for you" ist es erfolgreich gelungen, länderübergreifend und in den einzelnen Shopping Centers eine gemeinsame Unternehmenskultur zu etablieren.

