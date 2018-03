FORMAT: Spektakuläre Uhren-Affäre rund um die Freiheitlichen in Kärnten

Rund 15.000 Armbanduhren wurden auf Kosten der Landesregierung angeschafft

Wien (OTS) - Die Freiheitlichen in Kärnten (FPK) haben als Mitglieder der Landesregierung in den vergangenen Jahren tausende Armbanduhren auf Kosten der Steuerzahler gekauft. Die Rechnungen über insgesamt mehr als 300.000 Euro wurden von den Büros von Gerhard Dörfler, Harald Dobernig, Uwe Scheuch und Christian Ragger freigegeben. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin FORMAT in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

Bestellt wurden etwa Chronographen der Nobelmarke Jacques Lemans, aber auch Taschenuhren, die laut Bestellschein mit "Metallgehäuse poliert" und "Metallkette verchromt" geliefert wurden. Bezahlt wurden die Rechnungen, die FORMAT exklusiv vorliegen, von diversen Abteilungen im Amt der Landesregierung. So wurden etwa vom Büro des FPK-Soziallandesrats jeweils 500 Armbanduhren für die "Jugendwohlfahrt" (Kostenpunkt: 12.300 Euro), für die "Behindertenhilfe" (12.600 Euro) und für spezielle "Pflegeheime" (14.940 Euro) bezahlt.

