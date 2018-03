ORF SPORT + mit den Höhepunkten vom Traber-Derby in der Krieau und den American-Football-Eurobowl-Semifinalspielen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 21. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom 128. Österreichischen Traber-Derby in der Krieau um 20.15 Uhr, von den American-Football-Eurobowl-Semifinalspielen Raiffeisen Vienna Vikings - Berlin Adler und Swarco Raiders Tirol - Calanda Broncos um 20.35 Uhr, vom Bundesfinale beim Coca-Cola-Cup 2013 um 20.45 Uhr und vom MotoGP-Rennen in Katalonien um 21.45 Uhr, Folge 16 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.30 Uhr.

Bei sommerlichen Temperaturen ging die 128. Auflage des Österreichischen Traber-Derbys am vergangenen Sonntag im Trabrennpark Krieau in Szene. Bereits kurz vor dem Start entwickelte sich vor mehr als 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauern das Global-Entertainment-Group-Derby 2013 zum Krimi. Nach einem Fehlstart war dann beim gültigen Anfahren die 19:10-Favoritin Four Roses Venus nicht mehr zum Traben zu bewegen und mit Championats-Leader Hubert Brandstätter jun. schnell aus der Partie. Nach anfänglichen Rochaden um die Spitze übernahm vor den Tribünen Michael Schmid mit MS Dreamer neuerlich das Kommando und gab dieses bis ins Ziel nicht mehr her.

Die Raiffeisen Vikings besiegten am Sonntagnachmittag im Eurobowl-Halbfinale den amtierenden Vize-Champion Berlin Adler souverän mit 41:17. Die Vikings stehen somit zum neunten Mal im Endspiel um die europäische Krone, die sie insgesamt bereits vier Mal nach Wien holen konnten. Und es wird eine reine österreichische Begegnung, da die Swarco Raiders den Vorjahressieger, die Calanda Broncos mit 31:7 aus dem Bewerb eliminiert haben. Man darf somit auf eine Neuauflage des Eurobowl-Endspiels aus 2008 gespannt sein, das damals denkbar knapp mit 28:24 an Tirol ging.

Das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

