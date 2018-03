BZÖ-Bucher an Spindelegger: "Hauen Sie Erdogan aus der EVP raus!"

"EVP muss Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der EU vertreten"

Wien (OTS) - Angesichts des heutigen Treffens der Spitzen der Europäischen Volkspartei in Wien fordert BZÖ-Chef Klubobmann Abg. Josef Bucher von ÖVP-Obmann Michael Spindelegger und der EVP: "Hauen Sie Erdogan mit seiner AKP aus der EVP raus. Das Bündnis der angeblich Christlich-Sozialen Konservativen mit der immer totalitäreren AKP Erdogans ist absurd und unverständlich. Hier hat Spindelegger - auch als Außenminister Österreichs - ein Zeichen zu setzen und der AKP den Beobachterstatus bei der EVP sofort zu entziehen".

Bucher verlangt auch ein klares Zeichen der europäischen Konservativen mit Merkel an der Spitze, betreffend den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. "Die EVP muss mit ihrer Herumeierei aufhören und endlich Klartext sprechen. Die Türkei, die sich immer mehr zu einem autoritären Polizeistaat entwickelt, hat in der EU nichts verloren. Bei Österreich war die EU im Jahr 2000 mit ihren Sanktionen schneller wie der Wind, aber die Türkei wird in Watte gepackt, während Demonstranten niedergeknüppelt werden. Das BZÖ verlangt den sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen", so der BZÖ-Chef, der daran erinnert, dass es eine sogenannte Ausstiegsklausel gibt, die vorsieht, dass wenn ein Drittel der EU-Mitgliedsstaaten es fordert, oder wenn der Reformprozess in der Türkei in den Kernbereichen Menschenrechte, Minderheitenschutz und Meinungsfreiheit ins Stocken gerät, die Verhandlungen ausgesetzt werden können.

Die Türkei sei selbstverständlich ein wichtiger Partner Europas, sei aber "weder EU-reif noch ist die EU "Türkeireif". Als Alternative zu einem Vollbeitritt verlangt das BZÖ, dass die Europäische Union in Verhandlungen mit der Türkei mit der Zielrichtung einer verstärkten Zusammenarbeit in Form einer Partnerschaft für Europa eintreten soll", bekräftigt Bucher. Der BZÖ-Chef wies auch darauf hin, dass am Abschluss der Beitrittsverhandlungen eine Volksabstimmung in Österreich stehen müsse, "die niemals eine Mehrheit für einen EU-Beitritt der Türkei bringen wird."

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ