"matinee" am 23. Juni in ORF 2: Franz Antel in einer neuen Doku als "Meister der Unterhaltung"

Weitere Programmpunkte zum 100. Geburtstag des österreichischen Filmemachers

Wien (OTS) - Am 28. Juni jährt sich der Geburtstag des legendären österreichischen Filmregisseurs Franz Antel zum 100. Mal. Aus diesem Anlass zeigt die "matinee" am Sonntag, dem 23. Juni 2013, um 9.05 Uhr in ORF 2 die neue Dokumentation "Franz Antel - Meister der Unterhaltung", in der der beliebte Volksschauspieler und vielfach ausgezeichnete "Bockerer" Karl Merkatz gemeinsam mit seiner Kollegin Waltraut Haas humorvoll durch die Lebensstationen und das filmische Schaffen von Franz Antel führt. Danach, um 9.55 Uhr, untersucht die Dokumentation "Und Hollywood erschuf die Frau" die Entwicklung des Frauenbildes im amerikanischen Film der vergangenen Jahrzehnte. Die "kulturtipps" um 10.35 Uhr beschließen die "matinee", durch die diesmal Clarissa Stadler führt.

Zum 100. Geburtstag des Filmregisseurs: Weitere Programmpunkte in ORF 2, ORF III und 3sat

Bereits am Samstag, dem 22. Juni, stehen ab 11.20 Uhr bekannte Spielfilme Antels auf dem Programm: Den Beginn macht in ORF 2 die Komödie "Ja so ist das mit der Liebe" mit Adrian Hoven (11.20 Uhr), danach der Spielfilm "Spionage" mit Ewald Balser als Oberst Redl (13.10 Uhr) und der Heimatfilm "Kaisermanöver" (14.45 Uhr) mit Hans Moser, Susi Nicoletti, Josef Meinrad, Gunther Philipp und vielen anderen. Am Sonntag, dem 23. Juni, spielt Peter Weck um 14.35 Uhr in "Liebesgrüße aus Tirol" aus dem Jahr 1964, ebenfalls zu sehen in ORF 2. 3sat zeigt "Kaisermanöver" am 2. August um 16.05 Uhr und zuvor -am 23. Juni um 11.55 Uhr - das Porträt "Franz Antel - Ein Leben für den Film", eine Mischung aus zeitgeschichtlichen und aktuellen Filmausschnitten mit Zeitzeugen von einst und jetzt. Die von Wolfgang Liemberger gestaltete Dokumentation "Franz Antel - Meister der Unterhaltung" ist nach ihrer Ausstrahlung im Rahmen der "matinee" in ORF 2 auch in ORF III zu sehen - am 23. Juni um 14.40 Uhr.

Die "matinee" am 23. Juni:

"Franz Antel - Meister der Unterhaltung" (9.05 Uhr)

Franz Antel war einer der erfolgreichsten Filmregisseure des deutschen Sprachraumes. Mit seiner 75 Jahre umspannenden Karriere war er sogar einer der weltweit am längsten aktiven Filmschaffenden des 20. Jahrhunderts. Manche seiner rund 100 Filme besitzen bereits Kultcharakter, darunter Titel wie "Spionage" mit Oskar Werner und natürlich der "Bockerer" (1981). Selbst "Hallo, Dienstmann" (1952) mit Hans Moser und Paul Hörbiger gehört heute noch immer zu jeder besser sortierten Videothek. Bei Themen und Genres seiner Filme kannte Regisseur Antel keine Grenzen- er inszenierte Revuefilme, Western und Kriminalfilme und drehte unter seinem Pseudonym Francois Legrand auch internationale Koproduktionen mit Stars wie Curd Jürgens, Tony Curtis, Terence Hill und Joan Collins. Spätere Publikumslieblinge wie Peter Alexander und Udo Jürgens begannen ihre Filmkarriere unter der Regie von Franz Antel. "Man sagt, er habe die Heimatfilme miterfunden, dann die Schlagerfilme und Ende der Sechziger die Sexlustspielwelle mit Terry Torday losgetreten", erzählt Sibylla Antel, die der Frauenverehrer gleich zweimal geheiratet hat. Über Jahrzehnte demselben Team zu vertrauen, war eines von Franz Antels Erfolgsgeheimnissen, wie auch seine Ausstatterin Herta Pichinger-Hareiter bestätigt. Daneben kommen in der Filmdokumentation viele Publikumslieblinge zu Wort: die Schauspielerinnen und Schauspieler Waltraut Haas, Caroline Vasicek und Wolfgang Böck oder Regisseure wie Oscar-Preisträger István Szabó. Franz Antel selbst ist nicht nur in zahlreichen Filmausschnitten präsent, sondern wirkt mittels historischem Interviewmaterial und Drehberichten höchst lebendig - so, als ob er diese Welt niemals verlassen hätte. Wolfgang Liemberger gestaltete die Dokumentation, die ORF III ebenfalls am Sonntag um 14.40 Uhr zeigt.

"Und Hollywood erschuf die Frau" (9.55 Uhr)

Seit Mitte der 80er Jahre setzt Hollywood verstärkt auf "Chick Flicks", Filme, wie moderne Aschenputtel-Märchen: Dass die Frauen in diesen Filmen noch immer auf der Suche nach der romantischen Liebe und dem Märchenprinzen sind, spricht Bände über die Entwicklung des Frauenbildes im amerikanischen Film der letzten Jahrzehnte. Was ist aus der amerikanischen Heldin von einst geworden? Wo ist die schnippische Souveränität einer Bette Davis, Scarlett O'Hara, Gilda oder Lauren Bacall? In Kassenschlagern wie "Pretty Woman", "Schlaflos in Seattle", "Notting Hill", "Sex and the City" und "Der Teufel trägt Prada" sucht man sie vergebens. Julia und Clara Kuperberg untersuchen in ihrem Film das unterschiedliche Frauenbild, das seit Jahrzehnten von Hollywood verbreitet wird.

"kulturtipps" (10.35 Uhr)

Die "kulturtipps" bringen u. a. einen Vorbericht zur Österreich-Tournee der israelischen A-Capella-Formation "Voca People", berichten über Paul McCartney, der am 27. Juni im Wiener Ernst Happel Stadion gastiert, und widmen sich der mit Spannung erwarteten Premiere von Richard Strauss' Spätwerk "Capriccio" an der Wiener Staatsoper (am 27. Juni in ORF 2 zu sehen).

