Wiener Grüne kritisieren Oppositions-"Halbwahrheiten" zu Gebühren

Wien (OTS) - Als "befremdlich" bezeichnete GR Martin Margulies, Budgetsprecher der Wiener Grünen, heute vor JournalistInnen, das Verhalten der Opposition. In den letzten Wochen und Monaten würden vermehrt "Un- und Halbwahrheiten" in die Welt gesetzt, um gegen die Stadtregierung Stimmung zu machen und die öffentliche Hand zu diskreditieren. Immer wieder werde von "Gebühren-Wucher" und übermäßigen Erhöhungen gesprochen. Wenn man aber in absoluten Zahlen spreche, sei Wien vergleichsweise günstig, darüber werde geschwiegen. So koste etwa die Entleerung einer 120 Liter-Mülltonne in in Wien 4,24 Euro. In Bregenz würden dafür 10 Euro, in Klagenfurt ebenfalls knapp 10 Euro und in Graz 8,97 Euro verlangt - um 100 Prozent mehr.

In puncto Valorisierungsgesetz bestätigte Margulies, dass Wien - wie fast jede andere Gemeinde auch - seine Gebühren anpasst. Hier handle es sich im Übrigen um ein auf Bundesebene eingeführtes Gesetz. Er verstehe aber die Aufregung nicht - wenn Privatvermieter ihre Mietpreise der Inflation anpassen, gäbe es keinen "Aufschrei" aus Richtung der Opposition. Gerne vergessen werde auch, dass Wien den Gratiskindergarten eingeführt habe, der Eltern um bis zu 15.000 Euro pro Kind entlaste. Margulies war überzeugt davon, dass Wien nicht die günstigste Gemeinde Österreichs sei. Aber für Menschen mit geringeren Einkommen, die auf entsprechend kleinerem Wohnraum lebten, leistbarer als jede andere Stadt.

Weitere Informationen dazu: Grüner Klub im Rathaus, Telefon: 01 4000-81814, im Internet unter http://wien.gruene.at/. (Schluss) tai

