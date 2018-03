ORF III beim Donauinselfest und mit einem "Kultur Heute"-Spezial zur styriarte in Graz

Wien (OTS) - Zum Start der steirischen Festspiele begibt sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr am Freitag, dem 21. Juni 2013, mit ihrem Team nach Graz und berichtet um 20.00 Uhr direkt von den Eröffnungsfeierlichkeiten der styriarte. In einer monothematischen "Kultur Heute"-Spezialsendung taucht sie mit den Zuseherinnen und Zusehern in die styriarte 2013 ein, die unter dem Motto "Gefährliche Liebschaften" steht, und führt spannende Interviews mit der Mezzosopranistin Elisabeth Kulman und dem Tenor Johannes Chum direkt am Veranstaltungsort.

Um 20.15 Uhr ermittelt wieder Erwin Steinhauer als Gendarm Simon Polt in "Himmel, Polt und Hölle", dem dritten Teil von Julian Roman Pölslers Krimireihenverfilmung nach Alfred Komareks Romanvorlage. Nach einem mysteriösen Todesfall im Pfarrhaus zählen auch Pfarrer und Mesner zu den Verdächtigen. Menschliche Abgründe tun sich auf - und Polt sieht einmal mehr ein, dass die Frage nach der Schuld nicht nur eine Antwort zulässt. An der Seite von Erwin Steinhauer sind Günther Maria Halmer, Hans-Michael Rehberg, Ludwig Hirsch, Ignaz Kirchner, Karin Kienzer, Monica Bleibtreu, Fritz Egger, Wolfram Berger, Klaus Ofczarek, Nicholas Ofczarek und Peter Kern zu sehen.

Paul McCartney war unlängst in Wien, um eine Fotoausstellung für seine 1998 verstorbene Frau Linda zu eröffnen. ORF III zeigt um 21.55 Uhr "Paul McCartney: The Space within US" - ein Konzertmitschnitt von seiner US-Tour aus dem Jahr 2005.

ORF III überträgt vom Donauinselfest

Europas größtes Open-Air-Festival geht dieses Wochenende in Wien über die Bühne. ORF III taucht mitten ins Geschehen ein und überträgt, produziert von Herwig Ursin und der HEY-U Media Group, Konzerte von der Ö3- und der Radio-Wien-Bühne. Julian LePLay und die Sportfreunde Stille stehen am Freitag, dem 21. Juni, auf dem Programm. LePlay, eigentlich Julian Heidrich, Sänger, Songwriter und Radiomoderator, debütierte 2012 mit dem Hit "Mr. Spielberg", der ihm eine zweifache Nominierung für den Amadeus-Award einbrachte. ORF III überträgt seinen Auftritt auf der Ö3-Bühne um 22.45 Uhr. Zum Newcomer gesellen sich die alten Hasen: Seit gut 17 Jahren rocken die Sportfreunde Stiller die Bühnen und Festivals. Auch nach sechs Jahren Pause war es für das Trio kein Problem, mit ihrem neuen Album direkt auf Platz eins der Ö3-Austria-Top40-Albumcharts einzusteigen. ORF III überträgt den Auftritt der Erfolgsband auf der Ö3-Bühne live um 23.25 Uhr.

Am Samstag entfällt die angekündigte Donauinsel-Zuschaltung wegen eines anderen Programmschwerpunkts: ORF III überträgt Jacques Offenbachs "Ritter Blaubart" unter der musikalischen Leitung von Nikolaus Harnoncourt von der styriarte aus Graz um 21.05 Uhr.

Am Sonntag, dem 23. Juni, geht es weiter mit zwei Urgesteinen des Austropop: Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich rocken die Radio-Wien-Bühne. Hits wie "Es lebe der Zentralfriedhof" sind seit dem ersten Auftritt von Ambros 1987 untrennbar mit dem Fest verbunden. ORF III überträgt sein Konzert um 22.40 Uhr. Auch Rainhard Fendrich war seit seinem ersten Konzert 1989 bereits mehrfach eine der musikalischen Hauptattraktionen des Donauinselfestes, diesmal auch am ORF-III-Bildschirm am Sonntagabend um 23.45 Uhr. Um 1.00 Uhr präsentiert ORF III schließlich live von der Ö3-Bühne DJ Antoine, den Schweizer House-DJ, Produzent und Labelchef, der seinen internationalen Durchbruch 2011 mit der Single "Welcome to St. Tropez" schaffte. Sein Anfang des Jahres veröffentlichtes Album schoss innerhalb von zwei Tagen an die Spitze der österreichischen, deutschen und Schweizer Charts.

Alle weiteren Infos zum ORF am Donauinselfest 2013 sind unter presse.ORF.at abrufbar.

