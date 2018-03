Beratungstag zum Thema Väterkarenz

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Rund ums Thema Väterkarenz drängen sich viele Fragen auf: Wie funktioniert das? Wie wird das Umfeld reagieren? Was sagen die Vorgesetzten dazu? Wie geht sich das finanziell aus? Diesen und weiteren Fragen stellen sich die Arbeiterkammer und das Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst in der Informationsoffensive "Echte Männer gehen in Karenz".

Dazu findet ein Mediengespräch im Rahmen eines Beratungstags

zum Thema Väterkarenz am Donnerstag, 27. Juni 2013, um 9.30 Uhr in der Arbeiterkammer in Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock statt. Karenzväter, werdende und frisch gebackene Eltern mit Kindern und Medienvertretern/-innen sind herzlich eingeladen.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek zur Verfügung.

Beratungstag zum Thema Väterkarenz



Mediengespräch mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer



Datum: 27.6.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



