Pleitewelle: BZÖ-Bucher fordert Wirtschaftskrisenprogramm und Arbeitsplatz-Gipfel

"Reaktionszeit von SPÖ und ÖVP gleicht einer griechischen Landschildkröte - rasche Hilfestellung für die knapp 5.000 Alpine-Mitarbeiter und Vorsorgepaket für die Zulieferer"

Wien (OTS) - Angesichts der Insolvenz des Salzburger Baukonzerns Alpine forderte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher ein rasch greifendes Wirtschaftskrisenprogramm mit deutlichen Signalen für eine positive Entwicklung in der österreichischen Wirtschaft und einen Arbeitsplatz-Gipfel. "Genug all der schönen Worte a la Faymann, Spindelegger, Hundstorfer und Co, jetzt wollen wir sie in die Praxis umgesetzt wissen, denn bis heute gibt es kein echtes Regierungskonzept zur Bekämpfung der Arbeitsplatz- und Wirtschaftskrise. Diese Regierung ist hilf-, ahnungs- und kopflos und vor allem die Reaktionszeit von SPÖ und ÖVP in diesem Bereich gleicht einer griechischen Landschildkröte", so Bucher weiter. Seit Jahren habe das BZÖ vor der Arbeitsmarktkrise gewarnt, Faymann, Spindelegger und Hundstorfer seien hingegen nur als hauptberufliche Beschöniger aufgetreten.

Trotz einer "massiven Anhäufung von Problemen" und einer täglich immer schwieriger werdenden Situation in der österreichischen Wirtschaft - da die öffentlichen Aufträge aufgrund des Bankenrettungspakets beinahe gegen null gefahren wurden - ist die Regierung nach wie vor zu keinem vernünftigen und lösungsorientierten Schritt imstande", sagte Bucher und weiter: "Im Umfeld des Alpine-Desasters muss es neben einer raschen Hilfestellung für die unmittelbar leidtragenden knapp 5.000 Mitarbeitern auch ein Vorsorgepaket der Regierung für die 1.400 Zulieferer geben, falls auch diese in den Insolvenz-Strudel gezogen werden", forderte Bucher.

Zur dramatischen wirtschaftlichen Situation in Österreich meinte der BZÖ-Bündnisobmann, dass die beängstigende Arbeitslosigkeit, die Pleiteserien, die sinkenden Exporte und die hohen Steuern zu noch "größeren unlösbaren Problemen" in der österreichischen Wirtschaft führen werden. "Spätestens jetzt muss aber dieser explosiven Situation mit konkreten Plänen entgegengesteuert werden."

