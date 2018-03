Karsans Concept V1 - sehr einfach zugängliche Plattform für Taxis und Passagierfahrzeuge, ausgezeichnet mit dem Global Product Differentiation Excellence Award für 2013

Istanbul (ots/PRNewswire) - Eine Auszeichnung für Concept V1 aus London!

Am 20. Juni präsentierte Karsan auf der von Frost & Sullivan organisierten Messe "Urban Mobility 3.0" in London vor dem Siemens Crystal Building sein Fahrzeug Concept V1 in der Konfiguration eines Elektrotaxis für London. Auf diesem Event erhielt das von Hexagon Studio, der Schwestergesellschaft von Karsan, entworfene Concept V1 den "Global Product Differentiation Excellence Award für 2013". An dieser Verleihung nahmen Inan KIraç, der Aufsichtsratsvorsitzende von Karsan, Claude Nahum, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, und Jan Nahum, der geschäftsführende Direktor, teil. Der geschäftsführende Direktor Jan Nahum, der die Auszeichnung für Karsan entgegennahm, sagte: "Diese Auszeichnung ist eine grosse Ehre für Karsan. Wir setzen unsere Bemühungen fort, Personenbeförderung in der Stadt für alle zugänglich zu machen." Nahum weiter: "Ein geringer CO2-Ausstoss sowie eine hohe Inklusionsrate sind zwei wichtige Merkmale, die die künftigen Anforderungen an Personentransport in Metropolen kennzeichnen. Diese Trends sind die Grundlagen, auf denen die Merkmale unserer Plattform entwickelt wurden".

Das für die Auswahl des Gewinners verantwortliche F&S-Komitee lobte nach der Beurteilung anderer Automobilfirmen Concept V1 als innovatives Fahrzeug für Transportsysteme der Zukunft.

Vor dem Event von F&S präsentierte Karsan sein Fahrzeug auch auf der London Motor Expo, der Open-Air-Fahrzeugausstellung mit der höchsten Besucherzahl in London. Mit seiner Aufschrift "Future London Taxi" (Londons Taxi der Zukunft) war Concept V1 einer der Hauptanziehungspunkte in Canary Wharf.

Mit Concept V1 sollen die Probleme bei der Beförderung von älteren Personen, von Personen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, von Übergewichtigen, Schwangeren, Grossfamilien und Personen, die viel Gepäck bzw. grosse Lasten zu transportieren haben, gelöst werden: mit anderen Worten, von Fahrgästen, die nicht für herkömmliche Fahrzeuge geeignet sind. Das einzigartige Design von Concept V1 mit einer automatisierten Rollstuhlrampe, die sich von beiden Seiten ausfahren lässt, bietet flexible Sitzmöglichkeiten für bis zu fünf Fahrgäste einschliesslich einem Fahrgast im Rollstuhl und ist ein Vorläufer eines neuen Fahrzeugsegments. Das Fahrzeug wurde dazu gestaltet, Fahrern, die sehr lange Strecken zurücklegen, zusätzlichen Komfort zu bieten. In dieser Konfiguration enthält Concept V1 einen Elektromotor der neuesten Generation, um Null-Emissionen zu erreichen, sowie eine preisgünstige Schnellladestation, die sich an jeder Steckdose auflasen lässt. Die elektrische Antriebskette (Elektromotor, elektrischer Antrieb, Ladestation, Akku) von Concept V1 wird von Renault geliefert.

Concept V1 erfüllt eine Reihe von Bedingungen, wie beispielsweise die "25 feet turning circle requirement" (die Anforderung eines Wendekreises von 7,6 m) für London; dies wird durch Hinterradlenkung ermöglicht.

