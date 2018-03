Österreichische Klimaschutzpreis Junior für Kärntner Kids

Dritte Klasse in Feldkirchen für "Heimliche Stromfresser" von ORF und Lebensministerium ausgezeichnet

Wien (OTS) - Rundum strahlende Gesichter gab es am Mittwoch, dem 19. Juni 2013, in der NMS1-HS1 Feldkirchen: Die 3bII wurde mit dem "Österreichischen Klimaschutzpreis Junior" ausgezeichnet. Die Preisverleihung, moderiert von Claudia Reiterer, begann mit einem fulminanten Auftritt von Robert Steiner ("Hallo okidoki") und Stefan Gaugusch alias "Rolf Rüdiger" sowie einer spektakulären Tanzeinlage der vielfach ausgezeichneten "Carinthian Dance Crew". Höhepunkte waren die feierliche Übergabe der offiziellen Urkunden durch Landesdirektorin Karin Bernhard für den ORF und Elisabeth Bargmann für das Lebensministerium sowie die Übergabe eines stattlichen Schecks von "Zurück zum Ursprung", einer Biomarke der Hofer KG: 3.000 Euro für die Klassenkasse, übergeben von Prokurist Michael Gscheidlinger, der auch ein köstliches Biobüffet mitbrachte. "Kärnten heute" (19.00 Uhr, ORF 2) und "heute konkret" (18.30 Uhr, ORF 2), berichten am Freitag, dem 21. Juni, "Hallo okidoki" am Samstag, dem 29. Juni, um 09.10 Uhr in ORF eins. Alle vier nominierten Projekte können unter www.klimaschutzpreis.at nachgesehen werden; dort sind auch noch bis zum 16. August Einreichungen für den "erwachsenen" "Österreichischen Klimaschutzpreis" möglich.

Die Aktion "Heimliche Stromfresser" war von einer Jury mit Lilian Klebow ("Soko Donau") und Robert Steiner ("Hallo okidoki") als eines von vier Projekten für eine Abstimmung des ORF-Publikums nominiert worden, das schließlich der 3bII zum Sieg verhalf. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich unter Beratung von vier Studierenden der Pädagogischen Hochschule Kärnten fächerübergreifend durch Messungen und Berechnungen von Alltagsgeräten bewusst gemacht, wie hoch der Stromverbrauch von Geräten im Standby-Modus ist. Die Erkenntnisse wurden praktisch und kreativ umgesetzt, das Verbraucherverhalten der Jugendlichen und ihrer Umgebung nicht nur in Sachen "Standby" geschärft.

Die Preisverleihung erfolgte durch Karin Bernhard, Landesdirektorin des ORF Kärnten, und Elisabeth Bargmann von der Abteilung Umweltökonomie und Energie im Lebensministerium. Den symbolischen Scheck über 3.000 Euro von "Zurück zum Ursprung" überbrachte Michael Gscheidlinger, Prokurist Zentraleinkauf Hofer, der auch ein regionales und saisonales Biobüffet mitbrachte. Für die CO2-Bilanzierung der Produkte seiner Biomarke ist die Hofer KG 2009 selbst mit dem "Österreichischen Klimaschutzpreis" ausgezeichnet worden.

Unter den Festgästen waren zahlreiche Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern und Unterrichtende, allen voran Klassenvorständin Johanna Proprentner und Schulleiter Ernst Druml. Auch der amtsführende Präsident des Kärntner Landesschulrates, Rudolf Altersberger, die Rektorin der Pädagogischen Hochschule, Marlies Krainz-Dürr, Landesschulinspektorin Beatrice Haidl, Bezirksschulinspektorin Regierungsrätin Johanna Kunovjanek, der Feldkirchner Bürgermeister Robert Strießnig, der Vorsitzende des Schulgemeindeverbandes, Karl Lang, die Praxisbetreuerin der Pädagogischen Hochschule, Martina Greiler-Zauchner, und Elternvereinsobfrau Heidi Tschernitz kamen, um zu gratulieren.

Klimaschutzpreis für Erwachsene, Kommunen, Betriebe oder öffentliche Einrichtungen

Der "Österreichische Klimaschutzpreis" wird seit 2008 von Lebensministerium und ORF in jeweils vier Kategorien vergeben, 2013 sind das:

-- Klimaschutz in Betrieben

-- Klimaschutz in der Landwirtschaft

-- Klimaschutz im Alltag

-- Klimaschutz durch Innovation

Eingereicht werden kann noch bis 16. August unter www.klimaschutzpreis.at. Die Präsentation der 16 nominierten Projekte in "heute konkret" und die Publikumsabstimmung erfolgen im Herbst; die Preisverleihung findet am 11. November in der Siemens City statt.

Auch der "Österreichische Klimaschutzpreis" wird von der Hofer KG unterstützt, zusätzliche Partner sind Die Österreichische Hagelversicherung, Format und Siemens Österreich.

