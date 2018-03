Monaco Telecom und der globale Netzbetreiber Level 3 unterzeichnen strategischen Vertrag über die Bereitstellung internationaler Konnektivitätsdienste

Monaco Und London (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. und Monaco Telecom haben die Unterzeichnung eines strategischen Vertrags bekanntgegeben, der das Fürstentum Monaco an das globale Internet-Backbone-Netz von Level 3 anschließen wird.

Mit Level 3 wird Monaco Telecom der erhöhten Unternehmens- und Verbrauchernachfrage nach zuverlässigeren und sicheren Verbindungsmöglichkeiten zu einigen der größten Metropolen in Europa, Lateinamerika, Asien und den USA gerecht werden können.

Die Unterzeichnung dieses Vertrags wird Level 3 in die Lage versetzen, eine Ortspräsenz in Monaco (Point of Presence, PoP) zu unterhalten und den Unternehmenskunden von Monaco Telecom Zugang zu dem globalen Level-3-Netzwerk zu bieten. Über dieses Netz können die Kunden alle ihre Standorte innerhalb und außerhalb des Fürstentums auf eine sichere und skalierbare Weise miteinander verbinden, ohne Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit in Kauf nehmen zu müssen.

Level 3 wird seine redundanten Infrastrukturen in dem Fürstentum direkt an das EIG-Unterseekabel (Europe India Gateway) anschließen. Dieses Kabel wurde im Oktober 2009 in den monegassischen Hoheitsgewässern verlegt und verbindet Europa über den Nahen Osten mit Indien, während es auch Zugang zu Ostafrika bietet. Dies hatte zur Folge, dass sich die Verbindungskapazitäten zwischen Monaco und dem Rest der Welt innerhalb eines einzelnen Jahres (April 2011 bis April 2012) verachtfachten.

"Ich freue mich außerordentlich, dass sich Level 3 Communications und Monaco Telecom zusammengetan haben, um den Nutzern des EIG-Kabels und den Kunden von Monaco Telecom Zugang zu einem der bestverknüpften IP-Netze zu verschaffen", sagte Martin Peronnet, der CEO von Monaco Telecom. "Dieser neue Vertrag spiegelt die ständig wachsende Nachfrage nach ultraschnellen Internetdiensten und Unternehmensnetzen wider. Aus diesem Grund hat sich Monaco Telecom mit allen Elementen, der globalen Reichweite und den Kapazitäten ausgestattet, die notwendig sind, um dem Fürstentum als ein wichtiges Wirtschaftsgut zu dienen und die Entwicklung der Unternehmen in Monaco weiter voranzutreiben."

"Unsere internationalen Kunden aus Afrika, dem Nahen Osten und Asien profitieren bereits von einem direkten Anschluss an das globale Netz von Level 3 Communications über unsere umfangreiche Unterseekabelinfrastruktur", ergänzte James Heard, der EMEA-Regionalpräsident von Level 3. "Der Vertrag mit Monaco Telecom erweitert die Direktkonnektivitätsdienste von Level 3 über das EIG-Kabel in diesen wachstumsstarken Märkten."

Weitere Informationen über die fortgeschrittenen Netzwerk- und Serviceangebote von Level 3 finden Sie unter www.level3.com.

Informationen zu Monaco Telecom: Monaco Telecom bietet mobilfunk- und festnetzgestützte Telefonie-, Internet- und Fernsehdienste in Monaco. Als ein Cloud-Infrastrukturbetreiber im Fürstentum bietet Monaco Telecom Unternehmen und Akteuren aus der IT-Branche maßgeschneiderte Unterstützungsdienste auf der Grundlage eines leistungsstarken und sicheren internationalen Netzwerks und eines Landungspunktes des Europe-India-Gateway-Unterseekabels, das Europa mit Asien verbindet. Auf internationaler Ebene hat Monaco Telecom erfolgreiche Partnerschaftsprojekte mit Mobilfunkunternehmen im Kosovo und in Afghanistan durchgeführt, um den Betrieb von Netzwerken und Infrastrukturen zu unterstützen (GSM, Datenverkehr, internationale Sprachkommunikation, Verkehrsmanagement und Roaming). Monaco Telecom beschäftigt derzeit 282 Mitarbeiter und hat mit Stand vom 31. März 2012 einen Umsatz von 206 Mio. Euro erwirtschaftet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.monaco.mc.

Die unter der Überschrift "Informationen zu Monaco Telecom" aufgeführten Angaben stammen von Monaco Telecom, das für deren Inhalte alleinverantwortlich ist.

Informationen zu Level 3 Communications de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2269e1bcLevel 3 Communications, Inc. ein Fortune 500 Unternehmen versorgt Geschäftskunden, staatliche Stellen und Netzbetreiber mit lokalen, nationalen und globalen Kommunikationsdiensten. Sein umfassendes Portfolio sicherer verwalteter Lösungen umfasst Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, IP-basierte Sprach- und Datenkommunikation, großflächige Ethernet-Services, Video- und Content-Übertragung sowie Rechenzentrums- und Cloudlösungen. Mit einer globalen Serviceplattform, die durch unternehmenseigene Glasfasernetze auf drei Kontinenten und durch umfangreiche Unterwasseranlagen vernetzt ist, betreut Level 3 Kunden in mehr als 500 Märkten und 55 Ländern. Die Dienstleistungen von Level 3 werden durch Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc erbracht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.level3.com.

Onlinezugang zu Unternehmensinformationen de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@55630f4aLevel 3 unterhält eine Unternehmenswebsite unter www.level3.com und weitere Informationen über das Unternehmen sind in der Investorenrubrik unter

http://investors.level3.com/investor-relations/default.aspx

zu

finden. Level 3 verwendet diese Website als einen Kanal für die Verbreitung wichtiger Unternehmensinformationen. Level 3 veröffentlicht regelmäßig finanzielle Informationen und andere wichtige Nachrichten über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeiten, finanzielle Verfassung und Betriebsaktivitäten auf seinen Investor-Relations-Webseiten.

Besucher der Investors-Relations-Webseiten können Kopien der Geschäftsberichte von Level 3 an die US-Börsenaufsicht SEC ansehen und ausdrucken, einschließlich periodischer und aktueller Berichte auf Formularen 10-K, 10-Q, 8-K, sobald diese in einem angemessenen Zeitrahmen nach ihrer Einreichung bei der SEC zur Verfügung gestellt werden können.

Kopien der Gremiensatzungen für Wirtschaftsprüfung, Vergütungsfragen, Nominierungen und Governance des Vorstands von Level 3, der Richtlinien zur Unternehmensführung, des Ethikkodex, der Pressemitteilungen und Präsentationen auf Analysten- und Investorentagungen des Unternehmens, sind über die Investor-Relations-Webseiten erhältlich.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass keine der auf einer der Webseiten von Level 3 erhältlichen Informationen durch Bezugnahme in ein Dokument eingeschlossen sind oder als ein Teil davon gelten, insoweit dies nicht ausdrücklich in dem betreffenden Dokument festgeschrieben ist.

Zukunftsbezogene Aussagen de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5a80ef11Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind sogenannte zukunftsbezogene Aussagen und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung. Diese zukunftsbezogenen Aussagen sind keine Leistungsgarantie und unterliegen einer Anzahl von Ungewissheiten und anderen Faktoren, auf die Level 3 in vielen Fällen keinen Einfluss hat und aufgrund derer die tatsächlichen Ereignisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder implizierten Darstellungen dieser Aussagen abweichen könnten. Die wichtigen Faktoren, aufgrund derer Level 3 seine erklärten Ziele verfehlen könnte, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, das übernommene Unternehmen Global Crossing erfolgreich zu integrieren und die daraus erwarteten Vorteile zu realisieren, die mit der ungewissen globalen Wirtschaftslage einhergehenden Risiken zu minimieren, das Datenaufkommen auf seinem Netzwerk aufrechtzuerhalten oder zu steigern, effektive Geschäftsunterstützungssysteme zu entwickeln und instand zu halten, System- oder Netzwerkfehler bzw. Störungen zu beheben, die Sicherheit seines Netzwerks und seiner Computersysteme aufrechtzuerhalten, neue Dienste zu entwickeln, die den Kundenanforderungen gerecht werden und akzeptable Margen generieren, seine Rechte an geistigem Eigentum und anderen Unternehmensrechten zu verteidigen, sein Netzwerk in Zukunft erfolgreich auszuweiten oder anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, anhaltende oder beschleunigte Preisrückgänge im Markt für Kommunikationsdienste zu bewältigen, Kapazitäten für sein Netz von anderen Anbietern zu günstigen Bedingungen zu erhalten und seine Netze mit anderen zu verbinden, qualifizierte Führungskräfte und anderes Personal anzuwerben und an sich zu binden, zukünftige Übernahmen erfolgreich zu integrieren, seine Risiken im Zusammenhang mit politischen, juristischen, regulatorischen, wechselkursbedingten und sonstigen Entwicklungen, die mit seinen umfangreichen Auslandstätigkeiten einhergehen, effektiv zu handhaben, sein Risiko von Eventualschulden zu minimieren und alle Bedingungen seiner Darlehen zu erfüllen. Weitere Informationen zu diesen und anderen wichtigen Faktoren finden sich in den Unterlagen, die Level 3 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind unter Berücksichtigung dieser wichtigen Faktoren zu beurteilen. Level 3 ist in keiner Weise zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsbezogenen Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe verpflichtet und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich ab.

