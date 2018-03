WWF gratuliert dem VCÖ zu 25 Jahren Mobilitätspolitik

Wien. (OTS) - Der WWF gratuliert dem VCÖ zu seinem 25-jährigen Jubiläum im Kampf für eine ökologische Mobilitätspolitik. In den letzten Jahrzehnten hat der VCÖ wesentlich zu einem anderen Bewusstsein in der Mobilitätspolitik und damit zu wesentlichen Impulsen für die Klimapolitik Österreichs beigetragen. Mit fast 22 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent ist der Verkehr heute leider noch immer der zweitgrößte Verursacher bei der Emission von Treibhausgasen. Der Gütertransport findet zu 69 Prozent auf der Straße statt auf der Schiene statt. Österreich ist noch lange nicht auf dem Weg zu einer wirklich klimaneutralen Gesellschaft. Es braucht daher dringend eine österreichweite Mobilitätswende, die mit den Erfordernissen des Naturschutzes und der Erhaltung unserer Biodiversität in Einklang stehen muss. "Wir sind uns sicher, dass der VCÖ auch in den nächsten 25 Jahren dafür steht, dass dieses Ziel erreicht wird", so WWF-Sprecher Franko Petri.

