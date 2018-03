Internationales Symposion für Versicherungsmakler und Führungskräfte von Versicherungsunternehmen

Branchenveranstaltung am 20. und 21. Juni in Velden - Fachverbandsobmann Riedlsperger erwartet und freut sich auf Netzwerken und viele interessante Gespräche

Wien (OTS/PWK440) - In Velden trifft sich dieser Tage, am Donnerstag, 20. und Freitag, 21. Juni 2013, wieder das Who is Who der österreichischen Versicherungsbranche. Neben hochkarätigen Referenten, wie beispielsweise Dr. Christoph Matznetter, MEP Dr. Werner Langen und Prof. Dr. Markus Hengstschläger diskutieren Konsumentenschutz, Topmanager österreichischer Versicherer und die obersten Standesvertreter der Maklerschaft über branchenrelevante Themen und neue Herausforderungen.

Das Internationale Symposion für Versicherungsmakler und Führungskräfte von Versicherungsunternehmen, das alle zwei Jahre in Velden am Wörthersee stattfindet und traditionellerweise vom Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemeinsam mit der Gesellschaft für Versicherungsfachwissen veranstaltet wird, hat sich mittlerweile zum heimischen Branchenevent schlechthin etabliert. Neben aktuellen Themenstellungen sowie hochkarätigen Referenten und Experten bietet die Veranstaltung auch den perfekten Rahmen zum Meinungsaustausch und Netzwerken der Teilnehmer.

Auch heuer treffen sich im edlen Ambiente des Veldener Casinos rund 250 Persönlichkeiten aus der Branche, neben Topmanagern aller wichtigen österreichischen Versicherer auch selbständige Versicherungsmakler sowie die obersten Standesvertreter der Maklerschaft.

Die Vorträge, die sich in diesem Jahr mit den "Auswirkungen der Versicherungsvermittlungs-Richtlinie auf Versicherungen und Versicherungsmakler" beschäftigen bzw. am zweiten Tag vor diesem Hintergrund dem Thema "Verpflichtende Aus- und Weiterbildung für Versicherungsmakler" gewidmet sind, finden traditionell im Rondeau des Casineums statt. Standesgemäß eröffnet Dr. Christoph Matznetter das Symposion. Als Berichterstatter im Europäischen Parlament zur Überarbeitung der Vermittlerrichtlinie und Mitglied des federführenden Wirtschafts- und Währungsausschusses informiert MEP Dr. Werner Langen über den aktuellen Stand hinsichtlich IMD2. Das pressante Thema "Versicherungsvermittlungsrichtlinie" wird auch aus verschiedenen Perspektiven, nämlich aus der Sicht der Makler und aus der Sicht der Versicherungsunternehmen vom GF der österreichischen Versicherungsmakler, Mag. Erwin Gisch, und Mag. Christian Eltern vom Versicherungsverband beleuchtet. Das Thema wird nach der Mittagspause von RA Dr. Ulrike Mönnich und Univ. Prof.Dr. Helmut Heiss nochmal aufgegriffen und abschließend in einer spannenden Podiumsdiskussion mit namhaften Vertretern aus der Versicherungswirtschaft, dem Konsumentenschutz und der Standesvertretung der Versicherungsmakler zusammengefasst.

Den zweiten Veranstaltungstag beginnt Prof. Dr. Markus Hengstschläger mit einem Vortrag zum Thema Erfolgsfaktor Ausbildung. Im Anschluss daran präsentiert Mag. Thomas Tiefenbrunner die Aus- und Weiterbildung aus Sicht der Versicherungsmakler bevor eine abschließende Diskussion über die Notwendigkeit adäquater Bildungsmaßnahmen mit Vertretern verschiedener Maklerverbände bzw. Versicherungsunternehmen debattiert wird.

Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Versicherungsmakler: "Das Symposion in Velden gehört zu den Top-Events unserer Branche. Es gibt wichtige Themen, wie beispielsweise die Versicherungsvermittlungsrichtlinie, die es mit EU-Parlamentariern, Konsumentenschützer und namhaften Branchenvertretern zu diskutieren gilt. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche." (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

Tel. 05 90 900 4816

E-Mail: ihrversicherungsmakler @ wko.at

Web: http://wko.at/ihrversicherungsmakler