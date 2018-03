EU-Finanzrahmen: Swoboda gegen Erpressung des Rates

Wien (OTS/SK) - Nach der letzten Runde der Gespräche zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2014 bis 2020 wird die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament nun sorgfältig die neuesten Vorschläge der irischen Präsidentschaft prüfen. Hannes Swoboda, Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion (S&D), sagt: "Wir bedauern zutiefst, dass der Rat dem Europäischen Parlament nicht mehr entgegengekommen ist in dem, was die Anforderungen für die Bürgerinnen und Bürger der EU sind. Der Erhalt eines effizienten und angemessen finanzierten Pakets für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit bleibt die oberste Priorität, neben einer echten Flexibilität, um in vollem Umfang die versprochenen Mittel aus dem EU-Haushalt zu verwenden. Ich bedauere, dass der Rat hier nicht genügend Fortschritte zu diesen Zielen erzielt hat." ****

"Es ist klar, dass es keine Zustimmung des Europäischen Parlaments zu diesem Zeitpunkt vonseiten der sozialdemokratischen Fraktion geben wird. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, besprechen nun sorgfältig alle Elemente des jüngsten Vorschlags und werden erst nach dieser Beurteilung eine Entscheidung treffen", so Swoboda. (Schluss) bj/mp

