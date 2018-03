EU Umweltausschuss rettet unser Klimagesicht

CO2-Handel wieder auf Kurs gebracht

Brüssel/St. Pölten (OTS) - Die Entscheidung des Umweltausschusses des EU-Parlaments, das europäische CO2-Handelssystem ETS nun doch zu reparieren, öffnet wieder die Möglichkeit über den CO2-Handel eine Ökologisierung des Energiesystems voranzutreiben. "Diese Reparatur ist ein erster notwendiger Schritt", bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und führt weiter aus: "Um die Marktverzerrung zugunsten der schmutzigen und klimaschädlichen Stromproduktion abzustellen sind aber weitere Schritte unerlässlich."

Das CO2-Zertifikatssystem wurde bereits 2003 vom europäischen Parlament beschlossen und trat 2005 in Kraft. Theoretisch sollte das System den CO2-Ausstoß reduzieren und jene Fabriken und Kraftwerke begünstigen, die weniger CO2 emittieren. "Es ist nicht der Emissionshandel an sich, der schlecht ist. Er ist einfach schlecht umgesetzt und viel zu viele Zertifikate sind verteilt worden", erklärt Thomas Becker, Geschäftsführer des europäischen Windenergieverbandes EWEA. In den ersten Zuteilungsperioden haben die einzelnen Nationalstaaten übergroßzügige Zuteilungen von Gratiszertifikaten vergeben, die auch heute und in Zukunft handelbar sind. Darüberhinaus wurde durch eine EU-Richtlinie zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, aus den Projektmechanismen des Kyoto-Protokolls (JI und CDM) billige Emissionsrechte in das Handelssystem aufzunehmen. Auch sind die Prognosen der Wirtschaftsentwicklung, welche Basis für die Gratiszuteilungen der Emissionsrechte waren, durch die Finanzkrise der vergangenen Jahre nicht eingetreten und dies hat zu enormen Überschüssen der Emissionszertifikate geführt.

ETS politisch wieder auf Kurs gesetzt

"In den letzten Jahren wurde der Emissionshandelsmarkt durch mehrfache politische Beschlüsse inflationär mit Emissionsrechten geflutet. Am 16. April setzte das Parlament einen traurigen Höhepunkt und lehnte mit knapper Mehrheit die Reparatur des Systems ab. "Daher sind nach wie vor mehr als zwei Milliarden Zertifikate zu viel im System", berichtet Moidl und setzt fort: "Mit dem Beschluss des Umweltausschusses des EU-Parlaments ist die Serie der falschen Beschlüsse nun hoffentlich beendet. Es ist zu hoffen, dass das EU-Parlament am 2. Juli diesem Beschluss folgen wird." Mit 44 zu 23 Stimmen hat der Umweltausschuss eine schrittweise Zurücklegung der CO2-Zertifikate beschlossen. In den darauffolgenden Jahren sollen diese Zertifikate bis 2020 wieder ins System einfließen.

Mehr Kohlestrom, mehr CO2-Ausstoß

Durch den funktionslosen CO2-Handel ist die Stromerzeugung mittels Kohle so günstig wie schon lange nicht. "Die Kohlestromerzeugung ist aber nur vordergründig billig, denn die anfallenden Umweltkosten zahlen die Kohlestromerzeuger nicht", erklärt Moidl. Die Kohlekraftwerke verdrängen dadurch die Gaskraftwerke aus der Stromproduktion und der CO2-Ausstoß steigt. "Die Marktverzerrung des europäischen Energiesystems lässt den CO2-Ausstoß der Energieerzeugung steigen statt sinken", stellt Moidl fest.

Förderung für Erneuerbare als Ausgleich

"Solange Fossil- und Atomkraftwerke nicht alle Umweltkosten, die sie verursachen, selbst zahlen, ist die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energie nötig", so Moidl und bemerkt abschließend:

"Allein die Abschaffung der indirekten und direkten Subventionen der Fossilenergie- und Atombranche, würde die erneuerbaren Energien konkurrenzlos an die erste Stelle setzen."

