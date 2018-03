Darabos: Spindelegger auch bei Finanztransaktionssteuer säumig

"Brauchen finanzielle Spielräume für Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit" - Gemeinsame Erklärung der Europäischen Sozialdemokraten auf www.pes.eu/en/news/erkl-rung-der-spe

Wien (OTS/SK) - "Während Bundeskanzler Faymann in Europa als Vorkämpfer für einen gerechten Beitrag des Finanzsektors zu den Krisenkosten gilt, hat der ÖVP-Obmann und Außenminister auch in dieser Frage keine klare Linie", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Darabos heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Darabos fordert den ÖVP-Obmann auf, sich beim heutigen Treffen mit seinen konservativen Parteifreunden von der EVP klar für die Einführung der Finanztransaktionssteuer zu positionieren. "Wir erwarten uns vom Koalitionspartner ein deutliches Bekenntnis zur Finanztransaktionssteuer. Nur Mut, Herr Spindelegger, sprechen Sie das Thema an!" Schließlich sei das nicht nur gemeinsame Regierungslinie, es gebe auch einen entsprechenden Fünf-Parteien-Beschluss im österreichischen Parlament. ****

"Europa braucht finanzielle Spielräume dringender denn je: für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, für mehr Beschäftigung im Allgemeinen und die weitere Finanzierbarkeit eines der fortschrittlichsten Sozialstaats- und Wohlfahrtsmodelle weltweit. Die konservativen Eiertänze um einen gerechten Beitrag des Finanzkapitals schaden den Menschen", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der ausdrücklich begrüßt, dass die europäischen Sozialdemokraten auf Initiative von Bundeskanzler Werner Faymann geschlossen für die Einführung der Finanztransaktionssteuer kämpfen. Dazu habe es heute auch eine gemeinsame Erklärung der SPE gegeben.

SERVICE: Die Stellungnahme der Europäischen Sozialdemokraten ist unter http://www.pes.eu/en/news/erkl-rung-der-spe abrufbar. (Schluss) mo/ps

