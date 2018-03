Anna Netrebko erobert den Roten Platz! Das außergewöhnliche Open-Air-Ereignis mit Dmitri Hvorostovsky

Am 23. Juni um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein außergewöhnliches Klassikevent und Open-Air-Highlight der besonderen Art steht am Sonntag, dem 23. Juni 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 auf dem Programm. Starsopranistin Anna Netrebko erobert den Roten Platz! Gemeinsam mit dem russischen Bariton Dmitri Hvorostovsky gab sie vor der einzigartigen Kulisse des geschichtsträchtigen Moskauer Platzes am 19. Juni ein Konzert vor mehr als 7.500 Klassikfans - der ORF bringt die Höhepunkte dieses hochkarätigen Kulturevents als rund 95-minütigen Zusammenschnitt unter dem Titel "Anna Netrebko und Dmitri Hvorostovsky am Roten Platz". Für die Bildregie zeichnet Frank Hof verantwortlich. Das Konzert mit der Russischen Staatssinfonie unter der Leitung von Constantine Orbelian wird weltweit übertragen.

Netrebko: "Es bedeutet für mich Leidenschaft!"

Es ist das erste Mal, dass die Diva vor so vielen Menschen in ihrem Heimatland singt. 2008 bekam sie von Wladimir Putin den Titel "Volkskünstlerin Russlands" verliehen, nachdem sie bereits 2005 mit dem Russischen Staatspreis geehrt wurde, der höchsten Anerkennung für Kunst und Kultur, die das Land zu vergeben hat. "It's a Passion - es bedeutet für mich Leidenschaft", freut sich die Ausnahmekünstlerin über das Ereignis auf historischem Boden vor der Kreml-Mauer. Mit ihrem Partner Hvorostovsky feierte Netrebko gerade an der Wiener Staatsoper in "Eugen Onegin" einen Triumph. Diese Tschaikowsky-Oper ist natürlich auch Teil des Programms auf dem Roten Platz. Giuseppe Verdi gehört in seinem Jubiläumsjahr zum Pflichtprogramm. Weiters werden Arien und Duette aus Puccinis "Tosca" und Leoncavallos "I Pagliacci" zu hören sein.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at